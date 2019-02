Zlínský kraj – /ROZHOVOR/ Na pracovní návštěvu zavítal v sobotu do Zlínského kraje ministr kultury Daniel Herman. Přijal pozvání náměstka primátora Miroslava Kašného. Společně řešili problematiku městské památkové zóny ve Zlíně.

Ministr Herman navštívil také Květnou zahradu v Kroměříži nebo poutní chrám Narození P. Marie ve Štípě a nechyběl ani v nejnavštěvovanějším místě ve Zlínském kraji v Zoo Zlín.

Zde měl možnost jako první návštěvník krmit nádherné tvory z Rudého moře a nové obyvatele zlínské zoo rejnoky.

A jak se mu líbila návštěva Zlínského kraje a co na náš kraj říká?

„Opravdu se mi tady velmi líbí. Není to má první návštěva Zlínského kraje, vždycky se sem vracím rád," prozradil Daniel Herman. Podle jeho vyjádření je Baťův kraj zcela mimořádný.

„Zlínský kraj je tímto způsobem opravdu světovým unikátem a my všichni máme být na co hrdí, že tady takový unikát máme," dodal ministr kultury v rozhovoru pro Deník.

Co jste při vašem setkání s náměstkem zlínského primátora Miroslavem Kašným řešili, na čem jste se dohodli, k čemu jste dospěli?

My jsme se především sešli k řešení otázky revitalizace areálu bývalých Baťových závodů. Což je unikátní komplex, který si zaslouží speciální přístup, protože je to světově jedinečné a rozsáhlé centrum takového druhu architektury.

Takže otázka revitalizace, která na jednu stranu musí splňovat parametry bydlení 21. století, na druhou stranu je samozřejmě pochopitelná ochrana památkové péče, toto skloubit, to bylo jedno z témat, o kterých jsme hovořili. Mluvili jsme také o otázce celkové památkové zóny.

Byli jsme se podívat ve Štípě v kostele Narození Panny Marie, což je kulturní památka, která je rekonstruovaná také za pomoci dotačních programů Ministerstva kultury. Navštívili jsme tam i přilehlý barokní klášter a myslím, že to je také ukázka toho, jak je možné revitalizovat památky i třeba historického charakteru, řekněme staršího data, než je třeba i Baťova architektura.

Takže jak památky ze starších období, tak i z období nedávných si zaslouží péči a to bylo téma našeho setkání. Pak jsme navštívili Zoo Zlín a zámek Lešná, což je zase mimořádná architektura z konce 19. století. Jedná se o neorenesanční zámek, který je velmi zachovalý. Je to vlastně také unikát tím, že je umístěn v areálu zoologické zahrady a jsem rád, že jsem ho mohl navštívit.

Pan ředitel zoo a pan náměstek Kašný mne informovali o situaci ohledně rekonstrukce. Jsem také rád, že jsem se byl zároveň podívat krátce před otevřením Zátoky rejnoků právě na tyto paryby. Byl to opravdu zážitek, mohli jsme je dokonce i krmit. (Úsměv.)

Vraťme se ještě k památkové zóně v krajském městě. Ta podle vyjádření radnice blokuje rozvoj města. Jaký je váš názor na tuto problematiku? Bude se tím ministerstvo zabývat a bude tento problém řešit?

Každopádně je to otázka, kterou je potřeba se zabývat. Protože jednak památkovou péči na jedné straně a na druhé současný rozvoj města a života v 21. století je třeba skloubit. Není možné, aby to šlo proti sobě. Já jsem přesvědčený, že lze vytvořit jakousi spolupráci, že musíme zohledňovat specifika určitých oblastí zón, ale na druhou stranu je třeba, aby se v nich dalo žít, podnikat a to je právě ta výzva. Takže já bych to nazval tak, že nejsme v kategorii buď, anebo, ale hledáme právě ty spojnice, jak oba tyto úhly pohledu skloubit.

Zlínský kraj má svým návštěvníkům co nabídnout v každém ze svých okresů, například kroměřížskou Květnou zahradu, skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, Velehrad na Slovácku, ale i nejnavštěvovanější zoologickou zahradu v republice Zoo Zlín. Jak tedy hodnotíte tento kulturní a společenský život ve Zlínském kraji, jak chce ministerstvo nalákat lidi, aby se těchto akcí ještě více zúčastňovali, aby se zvedl kulturní a společenský život v regionu?

Každopádně ministerstvo kultury jako ústřední orgán státní správy nemůže určovat, co se má ve kterém regionu jako kulturní akce pořádat a co se nemá pořádat. My musíme spolupracovat s místními autoritami. Tady právě vidím velkou důležitost ve spolupráci s regiony. Proto se snažím jezdit relativně často do regionů, abych poznal situaci na místě.

A podle toho, co se dozvím tam, a podle toho, co mi lidé, kteří jsou zodpovědní za život konkrétního regionu včetně Zlínského kraje, řeknou, co vidí jako priority, co mi sdělí, podle toho k tomu my přistupujeme. Já naprosto nesouhlasím s myšlenkou centralizmu, aby od zeleného stolu z Prahy se určoval život ve všech regionech.

Naopak, ten život kultury musí být v jednotlivých regionech naprosto autentický a my tomu budeme určitě pomáhat. Tomu, co je životaschopné, tomu, co podporu potřebuje. Ale my nemůžeme určovat, a ani by to nebylo správné, co, kde, v jakém městě se dělat má nebo nemá, ale pomáhat tomu, co se tam opravdu děje a co je podpory hodné.

Jak se vám ve Zlínském kraji líbí?

Velmi. Opravdu se mi tady velmi líbí. Není to má první návštěva Zlínského kraje. Například jsem tady byl při své spolupráci s panem Švejnarem na otevírání nového rektorátu Baťovy univerzity, byl jsem tady při i dalších příležitostech a vždycky se sem vracím velmi rád. Myslím si, že Baťův kraj je zcela mimořádný.

Mám to štěstí, že jsem měl tu čest poznat i paní Baťovou v Torontu, takže si myslím, že tímto způsobem je Zlínský kraj opravdu světovým unikátem a my všichni máme být na co hrdí, že tady takový unikát máme.