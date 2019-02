Zlín - Rozhovor s Vladimírem Špidlou u příležitosti luhačovické ministriády.

Zasedání ministrů EU v Luhačovicích, druhý den jednání - Vladimír Špidla. | Foto: DENÍK/Marek Gerhard

Jak odhadujete pro letošek vývoj nezaměstnanosti v Česku ve srovnání s dalšími zeměmi v EU? Budeme na špici v propouštění?

Naše analýzy ukazují jasně, že nezaměstnanost bude stoupat. To je zřejmé. Ale Česká republika rozhodně nebude na špici. Dá se předpokládat nárůst o jedno, jedno a půl procenta, ale to je otevřená otázka. Nezaměstnanost poroste, ale Česká republika bude patřit k podprůměrným zemím v celkovém podtextu. I co se týče propouštění.

Řada českých podniků v reakci na krizi zkracuje pracovní týden na čtyři dny. Je to podle vás dobrá cesta a jdou tímto směrem i jiné země?

To je dobrá cesta. Cesta, kterou umožňuje naše legislativa. Byla přijata před sedmi či osmy lety německou inspirací, protože v Německu se používal takzvaný systém Kurzarbeit. I z diskuse s ministry práce a sociálních věcí to bylo naprosto zřejmé, že považují za správné udržet lidi v práci, protože jakmile člověk ztratí práci, tak velmi rychle ztrácí kvalifikaci. Zaznamenal jsem, že jiné země jdou také touto cestou. Ale každá má jiné způsoby, jinou právní základnu. Ale strategie, udržet lidi v práci, třeba na zkrácený úvazek, je společná.

Myslíte, že zaměstnanci starší padesáti let budou patřit mezi nejčastěji propouštěné zaměstnance? Tipujete nějakou věkovou skupinu, která bude zasažena nejvíce?

To není ani tak otázka věkové skupiny. Většinou to zasahuje rychle lidi, kteří nemají kvalifikaci. Proto je třeba na to myslet v aktivní politice zaměstnanosti, že řada lidí, kteří ztratili práci, bude bez kvalifikace. Čili, jak jim pomoci kvalifikaci získat a otevřít novou cestu, to je výzva.

Myslíte, že jsou Češi pružní ohledně cestování či dokonce stěhování se za prací?

Otázka je to složitá. Když sledujete různé statistiky, zjistíte, Češi nejsou tak nepružní, jak si myslíme. Máme velkou míru denního dojíždění. Máme méně stěhování se z místa na místo, ovšem fakt je, že Česká republika je relativně malá. A druhá věc, stěhování jako takové není jednoduché. Každá regionální mobilita má vysoké transakční náklady.

Představte si, že bydlíte ve Vejprtech, kde je vysoká míra nezaměstnanosti. Jsou tam nejnižší ceny za byty, asi třetina průměrné ceny v ČR. Vydáte se do Brna, chcete tam pracovat a stěhovat se. Musíte vydat enormní náklady na bydlení. Pokud jste navíc v podniku nejmladší, půjdete v případě propouštění podle principu seňority nejdříve.

U nás naráží regionální mobilita na značné překážky. Je otázka, jestli nižší regionální mobilita je otázkou kulturně-mentální nebo jestli ve skutečnosti neexistují reálné překážky na trhu. Pokud je to stěhování jen v rámci Prahy, ceny jsou přibližně stejné. Ale když jdete z oslabeného regionu, tak to může být velký problém.

Je stát připravený pomoci lidem s dojížděním za prací do vzdálenějších regionů, kde se dá zaměstnání sehnat lépe?

To je otázka na ministra práce a sociálních věcí České republiky.

Jaký je Váš názor na současné jednání Evropského parlamentu o stanovení délky pracovního týdne? Podporujete zrušení výjimek z maximálního počtu 48 pracovních hodin týdně?

Snažím se o to, aby direktiva, která má celkovou strukturu z hlediska zlepšení sociální ochrany, prošla. To je pro mě základní cíl. Pokud je o spor s výjimkou maximálního rozsahu pracovní doby, je dobré si uvědomit, že šestnáct členských států tuto výjimku má, ČR také. Takže je otázka, zda toto je dosažitelný cíl. To znamená, věnuji se debatám, v nichž se hledá kompromis mezi dvěma důležitými orgány –Radou a Parlamentem.