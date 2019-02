Zlín – Je tři dny po volbách a ve Zlíně stále není nic definitivně upečeno. Suverénní vítěz voleb hnutí STAN si s počtem osmnáct zastupitelů může koaličního partnera vybírat.

Miroslav Adámek | Foto: DENÍK/Jan Karásek

K většinovému vládnutí mu stačí získat partnera, se kterým sestaví v jednačtyřice­tičlenném zastupitelstvu většinu, tedy alespoň 21 mandátů.

Primátor Zlína Miroslav Adámek však v posledních dnech několikrát zopakoval, že nová koalice rozhodně nevznikne tak rychle jako před čtyřmi lety.

„Chci pro Zlín vyjednat stabilní koalici. Při menšinovém vládnutí člověk nemůže být tak razantní, jak by chtěl," uvedl Miroslav Adámek, primátor Zlína.

Má na výběr několik možností. S druhým v pořadí, hnutím ANO 2011 by starostové získali koalici o počtu 26 zastupitelů. O něco křehčí, ale stále funkční koalice by mohla vzniknout i jen se sociálními demokraty či jen s KDU-ČSL, kteří jsou spojení s hnutím Zlín 21.

Je téměř vyloučené, aby se proti vítěznému STAN domluvily ostatní strany. Taková spolupráce by se totiž neobešla bez zastupitelů za KSČM, s těmi však drtivá většina stran spolupráci méně či více otevřeně odmítá.

Hned v neděli se uskutečnilo několik „oťukávacích" schůzek. Primátor Miroslav Adámek se podle předem oznámeného klíče setkal se zástupci hnutí ANO 2011, ČSSD a KDU-ČSL.

„Zatím to byla jen takové úvodní setkání, kde jsme si vyjasnili naše stanoviska a priority. Na tahu jsou nyní skutečně stále zástupci STAN," potvrdil Deníku včera v podvečer Vladimír Drtil, lídr zlínské sociální demokracie.

Včera zasedala i rada města a primátor a vyjednavači měli standardní pracovní program.

Už během dne se však objevovaly informace, že k dalšímu jednání, takzvaně do „užšího" finále postoupili zástupci hnutí ANO 2011.

„O nabídce STAN jsem informoval Andreje Babiše a máme volnou ruku k tomuto jednání," nechal se slyšet lídr zlínského hnutí ANO 2011 Patrik Kamas.

V pět hodin se pak podle informací Deníku dostavili zástupci hnutí ANO 2011 na zlínskou radnici. Schůzka trvala více než dvě hodiny.

„Probrali jsme zásadní body našich programů. Oblast po oblasti, včetně úkolů a kompetencí jednotlivých městských odborů. V mnoha bodech jsme se shodli. O personálním obsazení jsme se nebavili vůbec," naznačil primátor obsah včerejšího jednání.

Dnes se podle něj sejdou zastupitelé za STAN i ANO, aby probrali to, o čem se bavili vyjednavači. To ovšem neznamená, že by bylo definitivně hotovo.

„Jak jsme avizovali, setkáme se i se zástupci dalších stran," doplnil Miroslav Adámek.

Primátor se výrazně neobává, že by političtí nováčci z ANO 2011 dopadli jako před lety hnutí M. O. R. či strana Věci veřejné, tedy že by se mohli ve Zlíně rozpadnout.

„Tato otázka samozřejmě padla. Byli jsme ujištěni, že jejich zastupitelé jsou konsolidovaní," doplnil primátor.

Podobně mluvil i lídr hnutí ANO 2011 Patrik Kamas. I on se vyjádřil k případné jednotě.

„Uvědomujeme si, že jednota našeho klubu zastupitelů je základní podmínkou pro naše fungování v jakékoli koalici. Tak jsme si to se zastup