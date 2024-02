Zikmundova vila ve Zlíně nastínila plány pro tento rok. Největší novinkou je zavedení virtuální prohlídky, díky které se stane dostupnou také seniorům a imobilním. Klasické komentované prohlídky vily pak budou obohaceny o video se záběry ze života Miroslava Zikmunda. V plánu jsou i besedy se zajímavými hosty.

Miroslav Zikmund by 14. února 2024 oslavil 105. narozeniny. | Foto: Pavel Otevřel; Zikmundova vila

Vila legendárního cestovatele Miroslava Zikmunda, jenž by právě dnes oslavil 105. narozeniny, bude nově přístupná prakticky všem. Jedinečná virtuální prohlídka, která byla připravena ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem (TIC) a s podporou Fondů EHP, umožňuje prozkoumat krásu Zikmundovy vily online.

„3D vizualizace jsme v Technologickém inovačním centru zvyklí používat k nejrůznějším účelům, např. pro žáky k zobrazení moderních profesí nebo v sociální oblasti pro zvýšení kvality života našich seniorů. Jsem velice potěšen, že jsme mohli rozšířit portfolio našich 3D aplikací o prohlídku Zikmundovy vily. Věřím, že virtuální procházka bude motivovat zájemce přijet do Zlína osobně a poznat odkaz Miroslava Zikmunda,“ doplnil Lukáš Trčka, jednatel TIC.

Vilu mohou zájemci virtuálně navštívit na jejím webu - zikmundovavila.cz/360.

Zpestření čeká i na návštěvníky, kteří zavítají do vily osobně. Vybrané termíny prohlídek jim obohatí video s unikátními záběry pana Zikmunda, posledního obyvatele vily, na různých místech uvnitř i v zahradě. Do finální podoby jej připravil cestovatel Petr Horký.

„Cílem projektu je zachovat ducha pana Zikmunda a přiblížit jeho život ve vile veřejnosti. Virtuální prohlídka a komentovaná videa také chtějí přenést na návštěvníky autentičnost a historii tohoto výjimečného místa,“ uvedla ředitelka Nadačního fondu Zikmundova vila Dagmar Výlupková.

Do vily zavítají také vybrané osobnosti, aby pokračovaly v tradičních besedách, zde nazývaných „setkání na koži“. V první části roku by to měli být například architekt Josef Pleskot, malířka pocházející z rodiny slavných architektů, Barbora Šlapetová a vnuk Jiřího Hanzelky, Jakub Brynda.

Nadační fond naváže i na loni započatou spolupráci s Baťovou vilou. Lidé tak budou mít možnost zavítat do obou slavných budov v jeden den, prozkoumat jejich odlišnosti a porozumět jejich historii a odkazu. Připravuje se i spojení s dalšími významnými zlínskými vilami.

Od rekonstrukce vily Miroslava Zikmunda uplynulo už 70 let a přes všechnu péči jeho bývalého majitele nyní vyžaduje její stav celkovou intervenci. „V současné době proto připravujeme ve spolupráci s architektem Petrem Všetečkou a s Ateliérem Krejčiříkovi projekt na renovaci prostor vily a zahrady a jejího oplocení. Měl by být připravený k realizaci do konce letošního roku,“ uvedl předseda nadačního fondu Čestmír Vančura.