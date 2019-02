Miss OK. Krásné dívky se ve Zlíně předvedly i v plavkách

FOTOGALERIE/ O semifinalistkách Miss OK 2019 Zlínského kraje je již rozhodnuto. Na castingu se předvedly uchazečky, z nichž vzešla desítka semifinalistek 6. ročníku Miss OK pro Zlínský kraj. Je mezi nimi budoucí celková vítězka Miss OK 2019?

Zlínský casting Miss OK 2019 se konal v sobotu na Hotelu Baltaci Atrium. Na dívky čekala odborná porota, ve které zasedli například účastník Česko Slovensko má talent Adam Hobza, loňské finalistky a vítězky Miss OK Nelly Urbánková, Barbora Skývová a samozřejmě ředitel soutěže Roman Štěpánek. Castingem provázel a dívky povzbuzoval moderátor Frekvence 1 a Auto Moto Revue Petr Šimek. Všechny dívky nejprve postupně předstoupily před porotu a představily sebe i školu, na které studují. Poté následovala oblíbená promenáda v plavkách a casting dívky zakončily rozhovorem s porotou. „Výběr semifinalistek byl opět těžký, ale nakonec se nám podařilo vybrat desítku opravdu krásných dívek. Ještě nás čekají dva castingy, a to v Plzni a v Brně, na které se také velmi těším,“ pochvaloval si ředitel soutěže Roman Štěpánek. (chur) Lešetínský fašank slaví 20 let. Mottem letošního průvodu je „Žlutomodrý Zlín“ Přečíst článek › Semifinalistky z našeho kraje: Daniela Jordánová – Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí

Thúy Linh Trinh – AHOL – Střední odborná škola

Barbora Siváková – Střední hotelová škola Kroměříž

Sabina Valigurová – Masarykovo gymnázium Vsetín

Adriana Vrágová – Střední zdravotnická škola Brno, Merhautova

Diana Paravanová – Gymnázium Otrokovice

Elena Nedoklanová – Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Nikola Saňáková – Gymnázium Šumperk

Zuzana Škopíková – Gymnázium Uherské Hradiště

Viola Muchová – Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí

Kristýna Rečková (náhradnice) – Střední škola Kostka s. r. o., Vsetín O soutěži:

Miss OK 2019 je 6. ročníkem soutěže krásy, která se od loňského roku koná na téměř celé Moravě a letos poprvé se rozrůstá i do Čech. Miss OK 2019 se tedy uskuteční celkem ve čtyřech krajích, a to v Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském a Plzeňském. Po castinzích čekají dívky krajské semifinálové galavečery, z nichž vzejdou finalistky závěrečného galavečera, které svedou souboj o titul královny středních škol – Miss OK 2019. Finálový galavečer se uskuteční 1. června v krásných prostorech mikulovského zámku. Dívky ze středních škol se ještě stále mohou hlásit na stránce www.missok.cz nebo mohou přijít rovnou na casting!

„OK znamená Opravdová krása. Hledáme dívky, které umí reprezentovat sebe, svoji školu, region i Českou republiku. Dívky účastnící se Miss OK jsou cílevědomé, sympatické, nadané, šarmantní, vzdělané a opravdu krásné,“ říkají pořadatelé soutěže.

Autor: Redakce