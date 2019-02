Zlín - O odvolání nejodbojnějšího člena zlínské sociální demokracie budou příští sobotu 29. listopadu hlasovat účastníci okresní konference ČSSD. Jedním z bodů programu je právě vyloučení Miloslava Štěrby, který se mimo jiné zasazoval o případný vznik místní organizace strany na zlínském sídlišti Jižní Svahy.

Sociální demokraté si připíjejí na vítězství. | Foto: DENÍK/Pavel Petruška

Štěrba také několikrát kritizoval náměstka zlínské primátorky Martina Janečku (ČSSD) a v poslední době například veřejně vystoupil proti vzniku koalice s ODS ve Zlínském kraji.

Také je kritikem proslulého poslaneckého „přeběhlíka“ Miloše Melčáka, který v poslanecké sněmovně podpořil politiku současné vládní koalice.

Tomu dělá asistenta právě předseda zlínských sociálních demokratů Jaroslav Blanař.

„Je to celkem kuriozní situace. Asistent pana Melčáka inicioval, aby mě vyřadili ze strany. Měla by mě vyloučit místní organizace, jíž jsem členem. Místo ní to ale bude řešit právě okres,“ podivoval se Štěrba.

Předseda zlínské místní organizace Jaroslav Blanař se ovšem brání. „Na to, aby se zrušilo jeho členství, tlačí členové místní organizace. Na programu okresní konference je jeho vyřazení podle stranických stanov. Účastníci konference tam sami uváží a rozhodnou, zda zůstane členem strany nebo ne,“ tvrdí Blanař.

Konkrétní důvody zrušení členství nechtěl uvést. „To je věcí ČSSD. Domníváme se, že jí škodí. Může se však hájit právě na konferenci,“ dodal Blanař.

Předseda okresního výkonného výboru sociální demokracie Rudolf Tkadlec říká, že zrušení členství Miloslavu Štěrbovi je prostě jen jedním z bodů programu.

„Byl to návrh místní organizace. Nepovažuji to za šťastné, ale ani to není nic světoborného,“ poznamenal Tkadlec.