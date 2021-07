Stejné silné pocity zažíval, když s dalšími třemi kolegy z halenkovského sboru přijížděl minulý pátek do Mikulčic – jedné z jihomoravských obcí, kterými se předešlý večer prohnalo ničivé tornádo. Větrná smršť zpustošila zhruba třetinu vesnice včetně školy či hřbitova.

„Až na místě si uvědomíte tu sílu a představíte si, jaké asi byly okamžiky, kdy se to skutečně dělo. Ti lidé museli mít obrovský strach, obrovský. To si nedokážu snad ani představit. Musela to být pro ně hrůza,“ líčí osmatřicetiletý zkušený velitel hasičského družstva.

Že chtějí pomoci, věděli okamžitě

O tom, že pokud to bude možné, pojedou lidem na jižní Moravu pomáhat, měli halenkovští dobrovolní hasiči jasno už ten večer, kdy se objevily první zprávy o ničivém tornádu. „Hned v pátek ráno jsme nabídli Hasičského záchrannému sboru Zlínského kraje, že jsme ihned schopní poslat minimálně vozidlo s osádkou 3 plus 1, což je minimální výjezdové družstvo, se základní výbavou pro podobné události jako je motorová pila, ruční nářadí či elektrocentrála,“ vypráví Lukáš Kocurek.

Během dopoledne měli vše připraveno. „Samozřejmě jsme chtěli fungovat tak, abychom byli samostatní a soběstační, aby se o nás nikdo nemusel starat. Takže přespání a i základní občerstvení a stravu jsme si byli také schopni zajistit sami,“ dodává.

Krajský hasičský záchranný sbor ještě v pátek utvořil takzvaný odřad složený z profesionálních i dobrovolných hasičů z celého kraje. V 16 hodin vyráželo na jih Moravy třicet mužů včetně čtveřice z Halenkova a dalších dobrovolných sborů z Fryštáku, Nedakonic, Chropyně či Mirošova u Valašských Klobouk.

Cihly, sklo, železo, dřevo, tašky

„Přidělili nás do obce Mikulčice, kde jsme se hned po příjezdu zapojili do likvidačních prací. Uklízeli jsme suť, beton, cihly, sklo, železo, dřevo, střešní tašky… Vše, co si člověk dokáže představit, když bourá dům,“ popisuje Lukáš Kocurek. Vše se pomocí bagrů nebo i ručně nakládalo do kontejnerů, které postupně přijížděly. „Pomáhali jsme také s provizorním zakrýváním střech poškozených domů plachtami,“ doplňuje Kocurek.

Páteční „šichta“ končila po desáté hodině večer. „Část nás přespala v autě, část před ním a ráno v sedm jsme zase vyráželi do Mikulčic. Celý den jsme pokračovali v uklízení trosek asi až do šesté, sedmé hodiny, kdy nás přijela vystřídat šestičlenná skupina kolegů z Halenkova. My jsme se pak vrátili domů.“

Už během soboty stihli navíc zasahující hasiči na dálku zorganizovat materiální sbírku. Na jejich domovskou stanici v Halenkově pak lidé přinášeli, co bylo potřeba: nářadí, hřebíky, plachty, střešní latě, čistící prostředky a další vybavení. Ještě během dne i tato pomoc putovala na jih Moravy.

Hasiči z Jablůnky

K materiální pomoci se připojili třeba také hasiči z Jablůnky na Vsetínsku. Přes víkend se pustili do řezání a přípravy střešních latí pro tornádem zasažené obce. Smrkovou kulatinu poskytla obec Jablůnka. Výsledek dvoudenní dřiny je úctyhodný – v pondělí bylo nachystáno devět set latí, což je 3 600 běžným metrů. O převoz na jižní Moravu se postarali hasiči z Uherského Brodu.

V Ratiboři vybrali desítky tisíc za jediný den

Vedle přímého odklízení následků ničivého tornáda v zasažených obcích jsou neméně významnou pomocí veřejné sbírky, v nichž se shromažďují peníze na následnou obnovu zdevastovaných míst. Vznikla jich celá řada a lidé do nich přispěly už stovky milionů korun.

A stále vznikají další. Jedna například také v Ratiboři ve spolupráci s obcemi Mikroregionu Střední Vsetínsko. „Výtěžek je určený pro čtyři nejvíce postižené obce,“ říká starosta Ratiboře Martin Žabčík. Přes víkend se podařilo zřídit účet, kam za první dva dny dorazilo 140 tisíc korun. Řada dárců z Ratiboři využila i možnost donést peníze rovnou na obecní úřad. „Jen za dnešek od osmé hodiny ráno lidé takto darovali už osmdesát tisíc korun. A den ještě nekončí,“ počítal v pondělí kolem patnácté hodiny Žabčík.

Sbírka je vypsaná do 31. července. Podle Martina Žabčíka bude právě dostatek financí rozhodující pro následnou obnovu zničených obcí. „Teď lidé řeší to nejdůležitější – střechu nad hlavou. Později ale přijde na řadu infrastruktura nezbytná pro život obcí, jako školy, školky, úřady. Sem má směřovat naše pomoc,“ dodává starosta Ratiboře.

Pomoc míří ze všech stran

Materiální sbírku potřebného materiálu vyhlásila také otrokovická Charita. Zamíří do obce Hrušky. Na seznamu aktuálních potřeb jsou například kbelíky, hadry na podlahu, železné lopaty, košťata, dezinfekce, nejrůznější ruční nářadí, prodlužovací kabely nebo také svítilny a powerbanky.

„Cílem je naplnit naši charitní dodávku. Jakmile bude materiálu dostatek, budeme o tom informovat, stejně tak budeme doplňovat případně další položky do seznamu,“ řekla Vladana Trvajová z Charity Otrokovice. Sběrné místo je v Azylovém domě Samaritán v Otrokovicích.

Vedení města Valašské Meziříčí se zase rozhodlo pomoci finančně.

„Vyčlenili jsme z rozpočtu dvacet tisíc korun na podporu každé ze čtyř obcí nejvíce postižených katastrofou,“ řekl starosta Robert Stržínek. Jde o maximální částku, kterou může město ze zákona jednotlivým obcím darovat. „Případné další dary budeme řešit v rámci zastupitelstva,“ dodal starosta.

Finanční dary pro lidi postižené tornádem je možné přinášet také na radnici ve Valašských Kloboukách.

„Jedná se o administrativně jednoduchou formu podpory, kdy nashromážděné finanční prostředky převedeme ve prospěch speciálních transparentních účtů jednotlivých jihomoravských obcí. Jejich vedení si pak v souladu s místní znalostí sama zvolí, jak darované prostředky využijí,“ přiblížila starostka Eliška Olšáková. Peněžní dary mohou lidé předávat na podatelně a pokladně městského úřadu a také v turistickém informačním centru.