Do komunální politiky se dostala díky kandidatuře, ke které ji přesvědčil současný starosta Jiří Šulák v roce 2006, v době mimořádných voleb.

„Tenkrát ještě tady nebyl tak známý. Chvíli před volbami se sem přestěhoval, proto mě přesvědčil, abych se s ním jako místní občanka nechala napsat na kandidátní listinu. Vůbec jsem nepředpokládala, že získám nejvíc hlasů. Souhlasila jsem s tím, že se stanu zastupitelkou a jsem jí vlastně dodnes,“ přiblížila svůj vstup do politiky Jarmila Gajdůšková.

Měla prý jen malou podmínku že se v Doubravách konečně uskuteční výstavba nové kaple. Té, která je dnes chloubou obce.

„Bez podpory obecního úřadu by to nebylo možné. Pan starosta slíbil, že se kaple postaví. Slib dodržel, nová kaple stojí a my jsme na úřadě společně a doplňujeme se,“ usmála se Gajdůšková.

K doubravské kapli se váže milá historka, kterou vedení obce „dává k dobru“.

Stavbu tvoří čtverhranný základ, uprostřed se tyčí vysoká štíhlá věž. Právě vysoká věž je přisuzována postavě starosty Jiřího Šuláka, pevný základ pak osobě Jarmily Gajdůškové. Oba se velkou měrou zasloužili o to, aby byla kaple ve středu obce postavena.

„Lidé to vzali, usmívají se nad tím, ale hlavně jsou spokojení. Byly to náročné roky. Stálo nás to spoustu bezesných nocí a náročné obstarávání financí. Nakonec se to podařilo až po volbách v roce 2006,“ přiblížila místostarostka s tím, že první snahy o stavbu nové kaple byly v Doubravách již na začátku devadesátých let .

„Tehdy jsme museli zajistit různá povolení na sbírky, překonat překážky ohledně vykupování místa. Se vším, co se týkalo zajišťování těchto kroků, jsme se potýkali společně se starostou. Dodržel slovo a kaplička se podařila. Od té doby mě vždy přemluví, abych kandidovala zase. Už několik volebních období jsem se nechala přemluvit. A pokračuji pořád, i když říkám, že už stačí, už mám dost let. Tu práci ale dělám ráda,“ usmála se Jarmila Gajdůšková.

Ekonomka pracuje současně již 41 let v místním zemědělském družstvu. Aby toho nebylo málo, věnuje se spoustě dalších aktivit. Nezpochybnitelnou měrou pomáhá zajišťovat kulturní a společenský život v obci. Například společně se starostou pořádají vítání občánků, navštěvují jubilanty nebo domovy seniorů, kam se podívají společně s místním folklorním souborem Doubravjánek.

Účast Jarmily Gajdůškové nechybí ani při přípravách rozsvícení vánočního stromu či živého betlému a mnoha dalších akcích.

„Samozřejmě to všechno nedělám sama. Všichni tady se snaží. To, že máme tak bohatý společenský a kulturní život, je zásluhou všech,“ zdůraznila místostarostka.

I přes pracovní vytížení si dokáže najít čas na koníčky. Třeba na hru na harmoniku, skládání básniček či hudbu všech žánrů. A co má na Doubravách ráda?

„Mám tady ráda všechno a všechny. Snažím se burcovat lidi, aby na akce chodili, aby se zapojovali do příprav. Jsem si vědoma toho, že sám člověk nezmůže nic. Chtěla bych poděkovat všem našim občanům za pomoc a podporu, které si nesmírně vážím,“ vzkázala svým spoluobčanům Jarmila Gajdůšková.