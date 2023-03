O nájmy ve Zlíně je velký zájem, ceny stouply o pětinu, říká realitní makléř

Ulice "obíhá" průmyslový areál poblíž otrokovického nádraží. Za poslední dva roky zde řidiči v průměrném věku 24,33 roku způsobili tři dopravní nehody. Příčinou těchto kolizí bylo právě nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky.

„Na vině byla nepřiměřená rychlost jízdy. Průměrný věk mladých řidičů, kteří zde bourali, byl pouze dvacet let. Bohužel jedna z těchto nehod skončila i těžkým zraněním,“ řekl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod.

Podobně vidí příčinu nehod i Besip. „Nehody, ke kterým zde dochází, jsou způsobeny tím, že v daném úseku je povolená rychlost 70 kilometrů v hodině. A to jen na krátkém úseku. Většinou jde o nehody, kdy mezi sebou závodí dvě auta, kdo bude rychlejší. Zda ten, kdo jede po obchvatu, nebo ten, co jede po Objízdné. Velmi často zde bourají právě mladí řidiči," popisuje situaci krajský koordinátor BESIP pro Zlínský kraj Zdeněk Patík. Řešením by podle něj bylo snížit rychlost na 50 kilometrů v hodině.

Čtyřicet procent smrtelných nehod na silnicích je způsobeno právě rychlou jízdou nebo nepřiměřenou rychlostí na dané vozovce. A bohužel velmi často nepřizpůsobí rychlost jízdy předpisům, stavu vozovky a dopraví situaci právě mladí řidiči. Přidat plyn je láká více, než jejich starší, "vyježděné" kolegy. Vinou kombinace rychlé jízdy a nezkušenosti však bohužel mají nehody častěji tragické následky a i způsobené škody jsou vyšší.

Data to jednoznačně potvrzují. Analýza jasně ukázala, že poměr počtu nehod zaviněných rychlou jízdou se mění v jednotlivých věkových kategoriích. „Právě ti nejmladší a nejméně zkušení jezdí nejrychleji a poměr nehod zaviněných z důvodu vysoké rychlosti je u nich zdaleka nejvyšší. Více než třetina nehod byla u řidičů nejmladší věkové kategorie 18 až 24 let způsobena právě nedodržením rychlosti. Proto je více než na místě apelovat na mladé za volantem, aby byli opatrnější a obezřetnější,“ říká Jan Chalas.

Poměr se snižuje úměrně s tím, jak se zvyšuje věk řidičů. U řidičů ve věku 25 až 31 let je to 25,6 procent, v další věkové skupině řidičů 32 až 38 let tvoří nehody způsobené vysokou rychlostí 21 procent. „I z našich dat jasně vyplývá, že přibližně každý pátý majitel vozu ve věku 18 let způsobí dopravní nehodu. U řidičů do 24 let je riziko že způsobí nehodu téměř 2,5krát vyšší než je průměrná nehodovost v ČR,“ dodává Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů.

Na interaktivní mapě na portalnehod.cz si může řidič vyhledat, které úseky jsou nejrizikovější a kde nejčastěji dochází k dopravním nehodám, například z důvodu střetu se zvěří, rychlosti, předjíždění či střetu s cyklistou či motocyklistou.

Portál také upozorní řidiče i na konkrétní místa, kde se nejčastěji bourá. Znalost rizikových míst a větší opatrnost řidičů, pokud jimi projíždějí, mohou přispět k větší bezpečnosti na silnicích.