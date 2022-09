Davida Pešku začala bavit audiovizuální tvorba v roce 2017.

„Rozhodnul jsem se přihlásit na Fakultu multimediálních komunikací ve Zlíně, bohužel to nevyšlo. Vlastně díky přípravě a hraním si s videem, jsem si řekl, že se tomu chci vážně věnovat. Zároveň na tom má zásluhu i taťka, který fotil naše hokejové zápasy, takže jsem si od něj půjčoval zrcadlovku a začal jsem sám fotit,” popsal David Peška své začátky.

Většinu svého času je samoukem, ale odhodlal se dál vzdělávat ve svém oboru.

„Nastoupil jsem na druhou střední školu ve Vizovicích na obor fotografa. Robin Nevřala mě měl v prváku na odborné předměty. Hned si mne vytáhl na závody kol, kde mi poskytnul příležitost fotit a dal mi reálnou praxi,” vzpomměl na svá studia.

VIDEO: Samoobslužné pokladny a slevy. Třetí market Lidlu ve Zlíně je v provozu

Ani koronavirová pandemie se mladému fotografovi nevyhnula. Většina sportovních či kulturních akcí byla zrušena, svatby byly posunuty.

„Kromě těchto akcí fotím i nemovitosti, které jsou vybydlené, takže jsem tam mohl být sám, ale i tak to bylo náročné období,” popsal Peška.

Od dětství hrál hokej a ta vášeň se mu přenesla i do práce. Vyjma ledního hokeje David fotografuje Barumku, kdy díky je schopný dostat se na místa, kam divák nemůže, např. fotit z vrtulníku, být přímo u tratě. Rád by fotografoval největší motorsportové závody WRC či Dakar, nebo by chtěl zkusit NHL.

„Na focení mě nejvíce baví vytvářet kompozici tak, aby to bylo oku lichotivé. Chci zachytit myšlenku a atmosféru. Teď se mi k tomu vybavuje fotka z Barumky, kde jel Erik Cais na RZ Maják a za plotem rodinného domu byli fanoušci s dýmovnicemi a fandili mu,” líčil, na co se během focení soustředí.

Když David zrovna nefotí, svůj volný čas nejraději tráví se svou manželkou a dcerou, ale jinak se sebevzdělává, relaxuje u počítačových her či jezdí na kole.

Autor: Adéla Václavíková