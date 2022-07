„V neděli krátce před sedmou hodinou ráno srazil dvacetiletý řidič osobního vozidla Škoda Octavia tři chodce, dvě ženy a jednoho muže, ve věku 77, 80 a 81 let, kteří přecházeli vozovku na ulici Štefánikova ve Zlíně mimo přechod pro chodce,“ popsala policejní mluvčí Monika Kozumplíková s tím, že řidič jel ve směru na Vizovice, přičemž zřejmě přehlédl tři chodce, kteří přecházeli silnici zprava od zastávky MHD Školní, mimo přechod pro chodce.

„Při přejíždění do levého jízdního pruhu a prudkém brždění narazil nejprve do vozidla zaparkovaného na parkovacím místě na levé straně vozovky a poté do tří chodců, kteří se v tu dobu blížili k chodníku,“ uvedla mluvčí.

Dodala, že všichni chodci po nárazu upadli na silnici a záchranáři je převezli do nemocnice.

„Jednaosmdesátiletá žena utrpěla těžké zranění, ostatní dva utrpěli zranění lehčí. Dechová zkouška i zkouška na přítomnost drog byla u řidiče negativní,“ dodala Kozumplíková s tím, že škoda na osobních vozidlech je předběžně vyčíslena na pětatřicet tisíc korun.

„Veškeré okolnosti této dopravní nehody prověřují kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty,“ uzavřela mluvčí.