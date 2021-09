Středa 8. září : Trnava (od 8.00 do 10.00, očkovací místo: obecní úřad), Dešná (10.30 – 12.00, očkovací místo: obecní úřad), Lutonina (12.30 – 14.00, očkovací místo: kulturní dům nebo místnost na fotbalovém hřišti), Ublo (14.30 – 16.00, očkovací místo: bude upřesněno)

„Mobilní tým bude aplikovat hlavně jednodávkovou vakcínu Janssen. Pokud budou zájemci chtít dvoudávkové vakcíny Comrinaty nebo Spikevax, aplikujeme u nich první dávku a pro druhou si přijdou k nám do očkovacího centra,“ upřesnil Michal Pisár, primář urgentního příjmu zlínské nemocnice a koordinátor očkovacího centra a mobilních týmů.

Během šesti výjezdů navštíví mobilní týmy celkem osmnáct obcí na Zlínsku, kde je dosavadní proočkovanost pod 52 procenty a u seniorů nad 60 let nižší než 75 procent.

Komárov, Halenkovice a Tlumačov: do těchto tří obcí vyrazil druhé srpnové úterý mobilní očkovací tým Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB), která se tak zapojila do kampaně organizované Zlínským krajem. Jeho cílem je pomoci zvýšit proočkovanost obyvatel proti onemocnění COVID-19.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.