Vizovice /AKTUALIZOVÁNO, VIDEO, FOTOGALERIE/ - Z pytlů na odpadky, svačinových sáčků či igelitových tašek byly vytvořené šaty pro přehlídku konanou ve středu ve Střední škole oděvní a služeb ve Vizovicích.

Největší sympatie poroty získaly mezi dvaadvaceti modely modročerné plesové šaty, které budou školu reprezentovat na mezinárodní přehlídce Mladý módní tvůrce v kategorii eko. Ta se koná v listopadu v Jihlavě.

„Základem byl černý pytel, a na něj se pak přidávaly další vrstvy a doplňky podle fantazie. Věděly jsme jen že chceme, aby to mělo nafouklý zadek a na něm velkou mašli,“ podotkla jedna z autorek vítězného díla Michaela Gottwaldová. Modelka Radka Poláchová dodala, že by nebylo až tak nemožné vyrazit si v umělohmotných šatech i do společnosti. "Ačkoliv se to nezdá, jsou pohodlné,“ pousmála se.

Studenti školy potleskem odměnili i další kreace nazvané například Modrá laguna, Letní vánek, Tanečnice havajských tanců či Rosa ve sněhu.