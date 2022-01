Kolik hodin v průměru strávíte přípravou na Fenomén?

Neměřím to, ale dost. Většinou se na každou akci postupně chystám už pár týdnů dopředu a intenzivně tak den dva předem. Nad rámec programu si zjišťuji co nejvíce informací. I když pak část z nich vůbec nevyužiju, rozhodně se to vyplatí a je to poznat. Sám jsem na konferenci víc naladěný a lidé to ocení i v běžné komunikaci mimo mikrofony. Třeba když vidí, že si někdo dal tu práci zjistit o nich něco víc, než jen jméno a funkci.

Moderovat Filmest nebo konferenci je rozdíl. Nakolik jsou vám byznys témata blízká?

Serioznější business eventy moderuju už řadu let a dělám je rád. Vždycky mě bavily akce, na kterých se sám něco dozvím. Je super poznávat zajímavé lidi a projekty a někdy i vidět trochu pod pokličku. Fenomén je přesně o tom – aktuální témata a myšlenky, setkání mnoha nabitých lidí, inspirace napříč obory. Plus samozřejmě výborný raut.

Jak je těžké rozmluvit úzce specializovaného člověka, aby byl ve svých odpovědích „lidský“?

Není to jednoduché a někdy se to ani úplně nepodaří. Často však pomůže krátký rozhovor předem, případně odlehčená otázka na uvolnění. Ale mám pocit, že v dnešní době už lidé nemají tolik problém mluvit, spíš naopak. Jasnou odpověď na konkrétní otázku aby člověk pohledal. Poslouchat specializovaného člověka zapáleného do svého oboru může být naopak docela osvěžující.

Jakou otázku pokládáte svým hostům nejraději?

Mám rád otázky, které hosty potěší a překvapí. Když pak řeknou, že se jich na to ještě nikdo nikdy nezeptal. A zase jsme u té přípravy. Ale ať to odlehčím: třeba Michala Horáčka jsem se kdysi v rozhovoru ptal na to, jestli i takový elegán, jako je on, chodí doma normálně v trenýrkách. Dnes už na sebe díky internetu víme všichni všechno, ale před lety to tak ještě nebylo. Nečekal to, ale pobavilo ho to.

Nejvtipnější situace, kterou jste při moderování zažil?

Vzpomínám na jednu tragikomickou historku, kdy jsme na plese losovali tombolu. Já držel v jedné ruce kulaté těžké osudí a ve druhé mikrofon. Najednou vyběhli z protějších rohů sálu dva podnapilí zaměstnanci firmy, kteří si mysleli, že oba vyhráli na stejné číslo. Těsně přede mnou se srazili, vletěli do mě a já spadl na záda. Až pak jsem zjistil, že mi z podpaží trčí kovová trubka, na kterou se nasazuje zábradlí. Stačil kousek a měli mě tam nabodnutého jako jednohubku.

Kdy Vám bylo na pódiu nejvíc ouvej?

Vedle té jednohubky mě teď napadá z mých začátků třeba slavnostní finále World Harmony Run na Staromáku v Praze. Tehdy jsem ještě nebyl tolik zvyklý anglicky mluvit do mikrofonu a byly tam osobnosti jako legendární sprinter Carl Lewis nebo Dana Zátopková. Já ze sebe na pódiu soukal pár vět sepsaných na papírku. Tehdy jsem byl orosený opravdu všude, ale dopadlo to dobře.

Herec Jan Přeučil se radí před akcí důkladně vysmrkat. Jak pracujete s trémou vy?

Od Jana Přeučila často používám krásné slovo „ouvex“. A teď nevím, jestli je to od něj, ale špunt od vína mezi zuby při rozmluvení, to je také skvělá věc. No a tréma – taková ta opravdová, svazující už mě potká málokdy. Většinou je to ten běžný organizační shon před akcí a těšení se, než že bych byl vyloženě nervózní. To spíš uklidňuji lidi kolem, že to bude v pohodě, ať se stane cokoliv.

Jaké jsou největší zbraně moderátora?

Být sám sebou, lidský, dát do toho srdce. Také mít přehled, umět improvizovat, vyzdvihnout vystupující a nehrát to jen na sebe. Osobně improvizaci miluji. Rád využívám při moderování všech nečekaných situací a kontaktu s lidmi. Moderátor podle mě nemusí být stoprocentní a mít nadrcený text, ale měl by být zkrátka uvěřitelný a uvolněný.

Co dokáže moderátora totálně rozstřelit?

Jestli myslíte odbourat a rozesmát, tak asi cokoliv, v tom je ta krása. Hodně nepříjemný ale může být moment mrtvého publika bez reakcí, kdy se vám začne honit hlavou, jestli se něco nestalo nebo něco neděláte špatně. Tohle dokáže rozhodit i ostřílené profíky. Mnohem náročnější než tisícové davy jsou tak malé VIP akce, dražby, nebo tiskovky o pár lidech v jedné místnosti. Všichni vám visí na rtech a vy okamžitě vidíte, jak reagují.

Máte moderátorský vzor?

Vyloženě vzor asi nemám. Z naší scény mě na první dobrou napadá Marek Eben, třeba jeho Plovárny jsou radost. Na Slovensku Adéla Banášová tím, jaká je uvolněná, přitom má velký přehled a umí se také chytře ptát. Nedávno jsem s chutí sledoval také Grahama Nortona, který je hodně osobitý a dokáže se naprosto nenuceně bavit i s těmi největšími celebritami. A jako úlet bych zmínil Rowana Atkinsona, když v jedné scénce zpovídal Eltona Johna.

Jakou akci byste určitě (ne)odmítl?

Takovou, která má smysl, nějaký přesah a odcházíme z ní dobře naladění. Co naopak dlouhodobě odmítám, jsou politické akce. A obecně takové, které mi morálně nesedí. Třeba když jsem dostal nabídku moderovat první krajskou návštěvu tehdy nově zvoleného prezidenta Zemana.

Koho byste si někdy přál vyzpovídat a proč?

Hm… Těch je hodně, spousta už nežije. Například Nikola Tesla. Zůstává kolem něj spousta nezodpovězených otázek. Určitě bych mu speciálně poděkoval za vynález rádia. A za další geniální věci, za které bohužel často sklízeli slávu jiní. Tak jen ať ví, že my už to víme.

Kdo je Ondřej Carda?

– Jeho hlas znáte z Rádia Zlín a Rádia Čas, kde před osmnácti lety jako moderátor začínal. Dnes má za sebou stovky akcí po celé ČR, jedenáct let je na volné noze

– Má zkušenosti se všemi typy akcí, od kulturních, sportovních až po byznysové (Vesnice roku ČR, Zlin Film Festival, Formula Student Czech Republic, TEDxZlín, Inovační firma Zlínského kraje, Můj první milion, Dny strojírenství, Mistrovství světa v rýžování zlata aj.)

– Specializuje se také na byznys eventy jako je konference Fenomén a Workshopy 4.0 organizované společností CE-PA

– Zajímá se o tematiku Baťa, moderoval dvoudenní konferenci Baťa 120 nebo besedu s Dolores Bata Arambasic, vnučkou Jana Antonína Bati

– Narodil se v roce 1982 v Jihlavě, vystudoval Tauferovu SOŠ veterinární v Kroměříži a Marketing na UTB ve Zlíně. S manželkou má dvě děti. Společně se věnují také kreativní produkci akcí, audiovizuální tvorbě, grafice, focení a tvorbě/správě webů

Autor: Marie Urubková