Zlínský kraj – Vybrat knihu na webu, půjčit a začít číst z pohodlí postele nebo třeba z letadla cestou k moři. To vše díky několika kliknutím na počítači za několik minut. Přesně takto by v budoucnosti mohla vypadat virtuální návštěva knihovny.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/David Sekanina

Od lákavého směru novodobého knihovnictví dělí čtenáře legislativní krok. S existencí elektronických knih totiž podle ředitele knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti zatím nepočítá autorský zákon. „Je důležité stanovit jasné podmínky,“ míní Jančář.

Nyní si prý čtenáři mohou půjčovat v elektronické podobě jen knihy na které jsou volná autorská práva. „Jenže lidé chtějí číst novinky a ty jsou pod ochranou autorského zákona,“ poukazuje na mezeru v legislativě.

Pokud se trend bude ubírat k digitalizaci a elektronické knihy získají právní rámec, většina knihoven se podle něj tímto moderním směrem vydá. Jinak by se prý totiž z knihoven mohly za deset let stát mrtvé skladiště knih. „Lidé chtějí službu rychle a pohodlně, což jim elektronické knihy umožní,“ míní Jančář. Významnou roli v tom sehrají i vydavatelé. Například zjistí, že tištěná forma se nevyplatí a přejdou na pouze elektronické publikace,“ nastínil jednu z možností. Třeba denní tisk a časopisy mají do elektronické podoby přejít rychleji. „Dnes je tomu tak s nejrůznějšími zákony,“ podotkl Jančář. O osud center vzdělanosti se však nebojí. „Při rozšíření internetu, byly slyšet hlasy, že jeho rozmach knihovny potlačí, ony se ale dokázaly přizpůsobit,“ upozornil.

Moderna versus klasika

Stejné to prý bude i s digitalizací dat. Klasická tistěná kniha však prý určitě nezmizí. Stále totiž existuje generace dnešních čtyřicátníků a starších. „To jsou lidé, kteří příliš nestahují filmy a jsou ještě tak říkajíc vychovaní tištěnou podobou,“ míní Jančář. Proto prý například za 10 let mohou být k dispozici obě alternativy. „I když mladší upřednostní patrně elektronické knihy,“ míní ředitel knihovny v Uherském Hradišti. Navíc ne všude se zřejmě stanou knihy budoucnosti realitou. „Vše je otázkou finančních prostředků,“ upozornil na stěžejní problém Jančář.

Ředitelka knihovny Kroměřížsko Šárka Kašpárková doplnila další argument, proč ani doba digitalizace nemůže knihovny ohrozit. „ Lidé by se museli sami orientovat v záplavě všech elektronických publikací,“ míní Kašpárková. Řada čtenářů prý s hledáním v knihovnické databázi potřebuje pomoci. Chuť reagovat na moderní trendy však mají. „Mě například mrzí, že nemůžeme půjčovat DVD jako třeba ve Francii. Líbilo by se mi pro srovnání půjčit knihu a zároveň filmovou adaptaci,“ míní ředitelka knihovny v Kroměříži.

Moderně smyšlí v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně. „Jsme ve 21. století, to je věk elektroniky, je třeba držet krok s dobou,“ upozornila tamní vedoucí Marie Pokorná. V horizontu deseti let však podle ní ještě stále budou převažovat tištěné knihy. „Tak říkajíc klasická kniha do postele je přece jen pohodlnější,“ podotkla Pokorná.

Kniha ke kávě

Knihovnice z městské knihovny Otrokovice Marie Škrabalová jako příklad uvádí spojení s dobrým pitím. „Digitální kniha nenahradí čtení z pevné vazby u dobrého šálku kávy, pokud je na to čtenář zvyklý,“ míní Škrabalová.

Výhledově je ale také podle ní s novou formou potřeba počítat. Otázku novodobých a klasických knih uzavřela Marie Pokorná ze Vsetína. „Obě formy si najdou své příznivce podle individuálních potřeb čtenáře,“ shrnula na závěr.