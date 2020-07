„Myslím, že celá všichni uznávají, že skutečné kořeny jejich rodiny jsou ve Zlíně,“ svěřila se v rozhovoru pro Zlínský deník. Podělila se i o svůj názor na moderní trendy v obouvání a svěřila se také, jak vnímá situaci kolem plánované výstavby nové nemocnice ve Zlíně- Malenovicích.

Od smrti Vaší matky uplynuly v únoru dva roky a od úmrtí Vaše otce uplyne letos dokonce již 12 let. Oba představovali zosobnění historického pouta mezi rodinou Baťa a obyvateli Zlínského kraje. Po jejich odchodu nastalo určité prázdno. Má rodina i nadále zájem toto pouto udržovat a pěstovat?

Měli jsme velké štěstí, že naše generace měla po sametové revoluci možnost často s našimi rodiči navštěvovat Zlín. Město je kolébkou firmy Baťa, a tudíž v mnoha ohledech také kolébkou naší rodiny. Pamatuji si své pocity, když jsem poprvé viděla rodinný dům otce a mých prarodičů a když mě otec požádal, abych pomohla tuto budovu renovovat a zřídit v ní Nadaci Tomáš Bati. Otec zbožňoval okamžiky strávené hovory s obyvateli Zlína o tom, jak si představují své město v budoucnu, a když společně přicházeli s novými myšlenkami. Toto sémě tatínek zasel také do dalších generací své rodiny, aby pokračovaly v jeho šlépějích.

Jak jsou ostatní členové vaší rodiny zapojeni do života Zlína?

Sestra Rosemarie je předsedkyní správní rady Nadace Tomáše Bati. S pomocí pana Pavla Veleva, výkonného ředitele, se nadace stala dynamickým komunitním centrem, ve kterém se konají přednášky, semináře a různé jiné aktivity. Vydává také úžasné knihy včetně asi mojí nejoblíbenější - kuchařky mé babičky. Synovec, Thomas Bata, je ve správní radě Univerzity Tomáše Bati. Činnosti této instituce, na kterou by Zlín měl být velmi pyšný, se aktivně účastnili oba mí rodiče a určitě by byli velmi šťastní a pyšní na to, jaký zájem o ni projevuje jejich vnuk.

Máte dva dospělé syny, kteří spolu s ostatními bratranci a sestřenicemi tvoří úctyhodný počet devíti vnoučat Tomáše a Sonji. Kdy se tato čtvrtá generace ujme kormidla a nasměruje firmu vstříc nové budoucnosti?

Nejdůležitější aktivitou rodiny je samozřejmě náš rodinný podnik, přičemž sídlo společnosti Baťa, akciová společnost a společnosti Baťa Slovensko, a.s. se nachází ve Zlíně. Starší syn Charles, například, žije v Singapuru a je členem představenstva skupiny Baťa spolu se sestrou Christine Schmidt a jejím synem Peterem, zatímco můj mladší syn, který je novinářem působícím pro The Economist, je jedním ze tří bratranců, kteří jsou v rodinné radě. Všichni z této čtvrté generace se účastní pravidelných zasedání a jsou dobře informováni, ale především cítí odpovědnost za to, že jsou součástí rodinné firmy.

Co pro další pro generace rodiny Baťů znamená Zlín: Jezdí k nám? Zapojují se i vaše děti, stejně jako vy, do dění v našem regionu?

Rodina často jezdí do Zlína na různá jednání a vždy se účastní oslav 1. máje pořádaných Nadací Tomáše Bati. Je skvělé být svědky toho, jak se čtvrtá generace stále více zapojuje do aktivit v rámci regionu. Myslím, že další generace také cítí, že Zlín je dynamickým místem, díky jehož podnikatelskému duchu se zde dějí vzrušující věci a je to pro ně úžasné místo pro výměnu zkušeností. S nadšením sledujeme dění ve městě, ať již to byla rekonstrukce Památníku Tomáše Bati, nová nemocnice nebo, bohužel, řádění nemoci COVID-19. Myslím, že celá rodina uznává, že skutečné kořeny jejich rodiny jsou ve Zlíně.

Nové jméno pro nemocnici?

Již dříve jste se zmínila, že sledujete dění kolem výstavby nové krajské nemocnice ve Zlíně. Necítí rodina křivdu, že je záměr odejít z areálu vybudovaného dědečkem a že nová nemocnice už nebude mít pravděpodobně v názvu Tomáše Baťu?

Otec a dědeček měli spoustu věcí společných, ale jednou z nich je určitě to, že se vždy dívali do budoucnosti spíše, než aby nečinně stáli nebo se ohlíželi do minulosti. Jsem přesvědčena, že by podporovali stavbu nové nemocnice, která odpovídá potřebám obce. Jsem si vědoma toho, že nahrazení staré nemocnice je velké rozhodnutí, ale musíme jít s dobou a nabízet občanům ta nejlepší zdravotnická zařízení. Toto je téma mi je docela blízké, protože manžel je lékař a určitě souhlasím s tím, že k tomu, aby mohla být poskytována zdravotní péče za těch nejlepších podmínek, je potřeba mít nejmodernější nemocnici a že stavba zcela nové nemocnice je často méně finančně náročná, než je rekonstrukce starých budov. Pokud jde o název nové nemocnice, rodina Baťova se nebude zlobit, pokud nepoužijete jejich jméno. Možná by bylo dobré požádat občany města Zlína o jejich nápady anebo dokonce vyhlásit soutěž o nalezení vhodného jména.

Sledujete i Vy trendy ve výrobě a prodeji obuvi?

Svět se stále mění. Před několika lety, například, byly objednávky obuvi zadávány měsíce předem a posílány do továren čtyřikrát ročně s každou změnou sezóny. Přeprava trvala dlouhou a bylo těžké vyrábět menší množství. Dnes jsou v našich kolekcích nové boty každý týden a potřebujeme větší pružnost a rychlejší přepravu. V dnešní době také velmi pozorně sledujeme naši uhlíkovou stopu a snažíme se o největší udržitelnost. Další obrovskou změnou je vlastní výrobní proces, který často vyžaduje méně ruční práce při výrobě obuvi, čemuž napomáhá vývoj v robotických technologiích výroby obuvi. Díky tomu všemu se stává velmi aktuálním výroba na místní úrovni.

Není to sice asi Vaše poslání, ale sledujete jak si vede značka Baťa v České republice?

Značka Baťa prošla v České republice změnami. Myslím, že jsme nyní mladší značkou s řadou vzrušujících výrobkových řad a vždy se snažíme překvapit naše zákazníky vynikajícími službami a přijatelnými cenami. Na počtu členů našeho Baťa klubu v České republice vidíme, že lidé se do tohoto programu zapojují, aby mohli zažít tento vzrušující zážitek.

Je však něco, co možná o této společnosti nevíte. Během koronavirové krize jsme zjistili, že někteří dělníci v naší továrně v Dolním Němčí a také v naší opravně ve Zlíně vyrobili stovky roušek a v našich kancelářích ve Zlíně někteří zaměstnanci vyráběli plastové štíty pro zdravotníky. Lidé jako tito dělají naši společnost výjimečnou a tímto jim všem tleskáme. Byla jim udělena první cena Bata Heroes Award za mimořádné úsilí, díky kterému můžeme být na naši společnost pyšní

Vaši rodiče vlastnili lesy na Vsetínsku a Valašskomeziříčsku. Bude rodina pokračovat v udržování tohoto historického majetku anebo máte jiné plány?

Rodinné lesy na Vsetínsku a Valašskomeziříčsku koupila již babička a v srdci mého otce vždy zaujímaly mimořádné místo. Spolu s Vilou Tomáše Bati byly tyto lesy jediným majetkem, který byl vrácen mému otci a představovaly jakousi malou záplatu na jeho duši bolavou nezájmem státu o poskytnutí náhrady, byť symbolické, za jeho znárodněný majetek.

Po smrti mé matky byla společnost Baťovy lesy a statky, spol. s r.o. v Loučce odkázána nadaci Bata Shoe Foundation, jejíž správní radě předsedám já. Posláním této nadace je propagovat myšlenky a zásady Tomáše Bati. Správa lesů pro mě představuje obrovskou změnu, ale mám zde úžasný tým a také jsem požádala jednoho ze svých synovců, Victora Schmidta, aby se stal členem správní rady.

Jsem blázen do bot

Kdy plánujete navštívit Zlín? Líbí se vám například nově rekonstruovaný Památník Tomáše Bati?

Do Zlína jezdím docela často na schůze a abych navštívila Nadaci Tomáše Bati nebo firmu v Loučce. Několikrát během rekonstrukce jsem navštívila úžasný památník a upřímně, když jsem ho viděla poprvé s nainstalovaným letadlem, byl to pro mě velmi emotivní okamžik. Tato budova pro mě představuje zcela mimořádný architektonický počin a čistotu linií. Je tak vyvážená a má tak poklidnou atmosféru. Toto dílo architekta Gahury ve mně vzbuzuje úctu a opravdu si myslím, že patří mezi významné moderní budovy Evropy.

Jaké nejraději nosíte boty, myslím tím, že každá žena má ráda nějaké klasické boty. Pro některé to jsou například jehlové podpatky, některé zase nosí tenisky nebo mokasíny. Co vy, jak je to u vás? A držíte se značky Baťa nebo si koupíte boty i od konkurence?

Mám ráda všechny boty…Jsem blázen do bot, ale abych řekla pravdu, nyní čím dál více nosím tenisky. Jsou módní, pohodlné a zábavné a můžete je nosit ke všemu, od džínů po elegantní oblek. Nosím hodně boty značky Baťa, ale abych byla upřímná, mám několik párů skvostných designových bot, kterým někdy nedokáži odolat!