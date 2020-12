„Byli jsme s manželem minulou sobotu na procházce za Tečovicemi směrem na Otrokovice. A najednou jsme na poli uviděli objekt. Přišlo nám to podobné jako útvary, které byly nedávno v objeveny například v Anglii,“ uvedla pro Deník čtenářka Iveta Žáčková z Otrokovic, která do redakce zaslala také fotografie monolitu.

Podle ní byl tečovický monolit precizně vytvořen.

„Manžel byl unesen z toho, jak byl dokonale zpracovaný, z nerezu. Trochu nás zklamalo, že byl dutý,“ popsala Iveta Žáčková.

Setkání s takovým předmětem na poli manželský pár prý překvapilo.

„Bylo to, jako by spadl z nebe a zabořil se do země,“ svěřila se se svými pocity z objevu paní Iveta.

ZMIZEL PO DVOU DNECH

Kdo by se však chtěl na tajemný útvar jít podívat, ten už bude mít smůlu. Monolit, podobně jako objekty nalezené ve světě, po dvou dnech zmizel.

Jak redaktorka Deníku zjistila, v Tečovicích o monolitu málokdo věděl.

„To je pro mne novinka. Opravdu nevím nic o tom, že by něco takového bylo v blízkosti naší obce,“ reagoval starosta Tečovic Jaromír Doležal.

Podobně se podivovali i oslovení občané Tečovic. „Monolit, tady? Nic o tom nevíme,“ reagovali někteří.

ODBORNÍCI NEMAJÍ JASNO

Mohl být tajuplný monolit uměleckým dílem, které mělo okolí zaujmout v návaznosti na události ve světě?

„Nemohu se k tomu vyjádřit. Nevím, jestli jde o uměleckou realizaci, protože jsem objekt neviděl a neznám k tomu žádné souvislosti,“ uvedl ředitel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně Václav Mílek.

Jasno nemají ani historici.

„Pokud se na to podívám čistě z praktického hlediska, tak na fotografiích monolitů (jak monolitů nalezených ve světě, tak toho tečovického – pozn. red.) jsou patrné stopy po výkopu. Tudíž se domnívám, že tyto objekty byly umístěny do země zcela standardním způsobem - výkopem. Můj čistě osobní názor je, že se jedná o dílo člověka. Za realizacemi sice může stát jedna osoba disponující dostatečnými finančními zdroji, ale přiklonil bych se k tomu, že se jedná o nezávislé realizace. Vzhledem k mediální pozornosti tak může těchto realizací klidně přibývat. Známými případy se zkrátka nechají inspirovat další a další lidé,“ mínil například vedoucí oddělení archeologie a historie Slováckého muzea v Uherském Hradišti Tomáš Chrástek.

Tomáš Chrásek dále uvedl, že vzhledem k vizuální podobě monolitu jsou tyto útvary inspirované spíše žánrem sci-fi, než archeologií a pravěkými náboženstvími. Objekt je totiž nápadně podobný tomu z filmu 2001: Vesmírná Odysea.

S nadsázkou celou událost glosovali místní „bývalí sportovci z Tečovic“, které redaktorka oslovila v tamní hospůdce. Parta přátel objevený monolit stihla při svých sportovních setkáních již probrat a utvořit si zcela originální teorii.

„V pátek přiletěli mimozemšťané, vypili litr slivovice, v sobotu postavili monolit, v neděli ho sbalili a zase odletěli,“ tvrdili se smíchem Deníku.

Podle odborníků je monolit sloup nebo pilíř zhotovený z jednoho kusu kamene. Může jít i o větší přírodní kameny nebo podobné objekty, které jsou složeny z jediného kusu.