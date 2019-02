OTROKOVICE - Výroba malých sportovních letadel je zajištěná v otrokovickém podniku Moravan Aviation minimálně do podzimu. Společnost má také dobré předpoklady pro získání zakázek pro další období.

Počet zaměstnanců by se podle zástupkyně irských majitelů neměl v dohledné době snižovat. „Máme zajištěnou výrobu až do listopadu a rozjednané nové kontrakty. Zatím nejsou podepsané, ale schyluje se k tomu,“ přiblížila zástupkyně vlastnické firmy QucomHaps Holdings Jarmila Buriánová. Irští majitelé podle ní předpokládají úspěšný rozvoj podniku a stabilitu pracovních míst. „Věříme, že budeme dál vyrábět. Počet zaměstnanců se od koupě podniku nezměnil. Pracuje u nás 167 lidí a předpokládáme, že v létě provedeme nábor dalších pracovníků,“ podotkla Buriánová s tím, že v prosincovém tendru koupila firma v areálu bývalého podniku Moravan-Aeroplanes vše, co potřebuje pro výrobu letadel.

Jen do letošního listopadu chystají majitelé montáž desíti letadel především pro zahraniční subjekty. Zbytek podniku je stále na prodej Zbývající nemovitosti bývalého Moravanu by se měly dražit koncem května. „Je to asi pomyslná polovina areálu. Dražbu chystáme na květen, zatím jsme ve fázi ověření podpisů na dražební vyhlášky,“ zmínila správkyně bývalého podniku Moravan, akciová společnost Bronislava Orbesová. Počet zájemců se podle ní ukáže až na samotné dražbě. „Vyvolávací ceny se budou odvíjet od znaleckých posudků, které jsme obdrželi koncem minulého týdne, a zpracovává je dražební kancelář,“ uzavřela Orbesová.