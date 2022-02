A co má tento společný vznikající podnik pod názvem Vodárna Zlín, a.s. má v budoucnosti znamenat?

Především většinový 75procentní podíl společnosti VaK Zlín, zbývající část bude patřit společnosti Moravská vodárenská, která je součástí skupiny VEOLIA (Veolia je francouzská nadnárodně působící skupina podnikající zejména v oblasti vodního a odpadového hospodářství, pozn. red.).

Nový model snad už letos

Ve Zlíně se dosud společnost Vodovody a kanalizace Zlín (dále jen „VaK Zlín“) stará o vodohospodářskou infrastrukturu, tu ale pronajímá společnosti Moravská vodárenská, která pak vybírá za vodu poplatky. Podle platných smluvních ujednání má tento stav trvat do roku 2034.

Takže VaK Zlín se stará o potrubí a čističky vod, jejichž část patří i městu Zlín. Samotné dodávky vody a také vybírání poplatků za její odběry má na starosti společnost Moravská vodárenská, která za účelem provozování vodárenské infrastruktury platí společnosti VaK Zlín nájemné.

Nový model by mohl být založen v letošním roce a jeho hlavní činností bude provozování vodohospodářské infrastruktury pro města, obce i některé soukromoprávní vlastníky v okrese Zlín.

Má tedy zajišťovat dodávky pitné vody prostřednictvím veřejné vodovodní sítě, včetně poskytování služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod prostřednictvím kanalizační sítě v okrese Zlín.

Úřad po posouzení transakce dospěl k závěru, že uvedené spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v oblasti dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod v okrese Zlín, neboť uskutečněním spojení nedojde k podstatné změně v těchto oblastech,“ vysvětlil závěr úřadu jeho mluvčí Martin Švanda.

Podle zlínského primátora Jiřího Korce může nová společnost vzniknout, hovořit podle něj je o tom ale ještě předčasné.

„Ano, řeší se nový model, na základě kterého má vzniknout nová společnost, která bude provozovat vodárenství na Zlínsku, kde bude mít většinový podíl VaK Zlín a menšinový společnost Moravská vodárenská. Rozhodnutí ÚHOS o ničem dalším nevypovídá. Nový model není schválený, o jeho případném zavedení musí rozhodnout valná hromada VaK Zlín v návaznosti na jednání zastupitelstev obcí a měst,“ doplnil zlínský primátor Jiří Korec.

Nový model řízení by zároveň zkrátil spolupráci s Moravskou vodárenskou o pět let. Tedy do roku 2029, kdy by Moravská vodárenská toto sdružení opustila úplně.

„Nyní jsme však na začátku procesu, celý finální návrh musí projít připomínkovým řízením, hlasovat o něm budou jak radní, tak zlínské zastupitelstvo. Ve Zlíně zatím není usnesení, že tento model schvalujeme,“ připomněl Jiří Korec s tím, že transformace nové společnosti může oddálit dobu, kdy Moravská vodárenská skončí.

Většina obyvatel v referendu souhlasila

V říjnu roku 2020 proběhlo při příležitosti krajských voleb referendum, při kterém měli občané krajského města rozhodnout o tom, zda chtějí, aby statutární město Zlín při výkonu své samostatné působnosti nepokračovalo ve stávajícím provozním modelu provozování vodohospodářské infrastruktury, kdy je tato infrastruktura pronajímána společnosti Moravská vodárenská.

Více než osmdesát procent hlasujících odpovědělo souhlasně. Zda je nový model správy, údržby a obchodování s vodou na Zlínsku výsledkem referenda, ale jednoznačné není.

„Referendum je pro město závazné a podpořilo kroky, které v té době již město dělalo, stejně jako generální pokyn, který byl na základě návrhu města Zlína udělen vedení VaK Zlín i s cílem podpořit aktivitu měst Otrokovice a Fryšták v soudním procesu, ze kterého vychází celá transformace,“ upřesnil zlínský primátor.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., je součástí skupiny VEOLIA a její hlavní činností je provozování vodohospodářské infrastruktury pro města, obce a průmyslové podniky v okresech Olomouc, Prostějov a Zlín, pro něž zajišťuje dodávky pitné vody prostřednictvím veřejné vodovodní sítě a poskytuje služby spočívající v odvádění a čištění odpadních vod prostřednictvím kanalizační sítě.

Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., vlastní vodohospodářskou infrastrukturu na území měst a obcí okresu Zlín a zabývá se zejména správou vlastního majetku. Akcionáři společnosti Vak Zlín jsou především města a obce v okresu Zlín, přičemž kontrolu vykonává statutární město Zlín.