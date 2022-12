Starý most v Přílukách nadobro zavře, nový otevírá. Jak bude řešena doprava

Tři, dva, jedna, teď! Ve čtvrtek to vypukne! Bude otevřen nový most v Přílukách a současně bude uzavřen stávající most a bude zahájena montáž provizorní lávky. V příštím týdnu pak budou probíhat demolice starého mostu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Nový most do Průmyslové zóny Příluky | Foto: se svolením město Zlín