Pevnou součástí měsíce listopadu je už řadu let preventivní akce „Movember“ a s ní spojené znamení – kníry zdobící mužské tváře. Movember upozorňuje na prevenci rakoviny prostaty a varlat jako nejčastějšího nádorového onemocnění mužů. A právě prevence je podle odborníků Urologického oddělení Krajské nemocnice T. Bati klíčová. Letos KNTB nachystala preventivní akci nazvanou Vyšetří tě, než bys řekl švec.

Lékaři z urologického oddělení KNTB s tradičním movemberovým knírkem – uprostřed sedící primář urologie Martin Kučera | Foto: KNTB

Movember bude na Urologickém oddělení rezonovat každou středu v listopadu od 14 do 18 hodiny. Zájemci o preventivní vyšetření prostaty mohou přijít bez objednání do urologické ambulance (budova č. 24, 1.NP), kde jim bude odebrána krev na vyšetření PSA (prostatický specifický antigen). V případě podezřelých nálezů pak budou zdravotníci pacienty telefonicky kontaktovat ohledně dalšího postupu.

„Vedle rodinné zátěže je dalším významným faktorem věk muže. Muži by se obecně měli začít aktivně zajímat o kondici své prostaty po 50. roku věku. Pokud ale v přímé pokrevní linii měl někdo rakovinu prostaty, jedná se o rizikový faktor a doba se posunuje už do 45 let. Rakovina varlat se nejčastěji vyskytuje u mladistvých mužů ve věku 20 až 40 let,“ upřesnil primář Urologického oddělení Martin Kučera.

Smutný primát Zlínského kraje

Nejvyšší výskyt rakoviny prostaty v České republice je právě ve Zlínském kraji, kde na 100 tisíc obyvatel připadá 172 onemocnění.

„V naší krajské nemocnici ročně sdělíme diagnózu rakoviny prostaty 150 až 200 mužům, v celém kraji pak kolem 500 mužům. U rakoviny varlat je počet pacientů výrazně nižší, a to asi 10 až 15 v KNTB, ve Zlínském kraji zhruba 35,“ dodal Kučera.

Každý muž, který přijde v listopadu na preventivní vyšetření prostaty, dostane navíc tekutou odměnu od partnera akce regionálního pivovaru Zlínský Švec.