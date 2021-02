„Dnes jsem s ledem na autě bojoval čtyřicet pět minut, v pondělí hodinu a půl, je to opravdu tyto dny náročné,“ doplnil i Zlíňan Karel Vyhlídal. Podle něj jeho záměr koupit rozmrazovač v pondělí nevyšel. Ze stejného důvodu zamířili lidé na benzínky a do drogerií.

Rozmrazovače nejsou k dostání

„Rozmrazovače teď nemáme, byla po nich velká poptávka, objednali jsme další, zkuste se zeptat ve středu, informovala například prodavačka z drogerie ve Zlíně. Stejné to bylo i na benzínkách. „Nemáme, už jsou prodané,“ byly i zde nejčastější odpovědi.

„Viděla jsem lidi a měli místo škrabky v rukou vařečky. Prý jim to poradili známí,“ svěřila se se svou pondělní zkušeností z parkoviště Slávka Zelená ze Zlína.

I ona s ledem na svém autě podle svých slov bojovala více než dvě hodiny.

„To určitě odmarodím,“ tušila zároveň.

„Já jsem ráno viděl na parkovišti pána, jak si pomáhal kuchyňskou obracečkou, kupodivu mu to šlo. Ale chápu to, lidé mají škrabky a další pomůcky na vozidlo v jeho kufru, bohužel silná námraza jim v některých případech ani nedovolí se k tomu dostat,“ připomněl Pavel Toman.

Úterní ranní mráz byl ve Zlíně k majitelům vozidel o trochu milosrdnější, přesto se od brzkého rána ozývalo z parkovišť ve městě klepání na zamrzlou pláštěnku zaparkovaných vozidel.

Vývoj tohoto počasí bude trápit řidiče ještě nejméně příštích 14 dní.

A jak si lze poradit v těchto případech podle odborníků v relativně kratším čase a bez kuchyňského náčiní? Máme pro vás pár těchto rad.



Dejte si ponožky na stěrače



Jen máloco umí zkazit ráno tak, jako utržená gumička přimrzlého stěrače. Ponožky navlečené na stěračích zaparkovaného auta sice vypadají poněkud vtipně (možná až hloupě), ale faktem je, že vás mohou ušetřit této nepříjemné patálie. Ponožka stěrač pochopitelně nezahřeje, ale zamezí jeho přimrznutí ke zledovatělému sklu. Potom už jen stačí nezapomenout ponožku sundat a stěrače stírají, jako by žádná zima nebyla.



Zrcátka chraňte igelitem



Podobná technika jako u stěračů a ponožek, tentokrát ovšem držící vzdušnou vlhkost dál od zrcátek. Pokud na noc obalíme boční zrcátka do igelitových tašek a zajistíme gumičkami, nenajdeme na nich ráno námrazu, zhoršující jejich použitelnost.

Zamrzlá boční zrcátka totiž umí být ještě větší otrava, než zamrzlá okna. Zrcátka se totiž hůř škrábou a mnohdy nepomáhá ani vyhřívání, které rozmrazí sklo velmi pomalu.



Prostříkněte zámky olejem



V dnešní době už je poměrně nepravděpodobné, abyste odemykali auto bez dálkového ovládání, ale přesto je dobré nepodcenit riziko zamrznutí klasického mechanického zámku na dveřích. Nikdy totiž netušíte, kdy přijdete k autu se zcela vybitou baterií a budete se muset dovnitř dostat pěkně „po staru“ klíčem.

Jenže v zimě je docela slušná pravděpodobnost, že zámek přes noc zamrzne a abyste této nepříjemnosti předešli, je třeba vstříknout do zámku něco, co zamrznutí zamezí. Spolehlivou klasikou je stará dobrá WD-40, ale podobně dobře poslouží i libovolný jiný olej ve spreji.



Při zamrznutí zámku nahřejte klíč zapalovačem



Když vám zámek na autě přece jenom zamrzne, může být jeho rozmrazení na dlouhé lokte. Zcela ideální je ampulka se směsí na alkoholové bázi, přidělená na klíčích, jenže ruku na srdce – kdo z nás si ji koupil a poctivě ji na klíčích nosí.

Naštěstí však existuje ještě jeden snazší a neméně elegantní způsob. Stačí si jen zapalovačem nahřát kovovou část klíče a tu potom zastrčit do zámku. Kov ohřívá kov velmi účinně a mělo by stačit jen pár sekund, než se zámek uvolní.



Vozte písek nebo kočkolit



Jak je totiž známo, kočkolit má poměrně široké možnosti využití a jedním z nich je i zlepšení trakce auta na ledovce nebo uježděném sněhu. Tady kočkolit díky větším granulkám funguje ještě lépe než písek, takže až nebudete schopni s autem vyjet zasněžený kopec, kočkolit nasypaný pod poháněná kola může být překvapivou pomocí.



Kočkolit v ponožce zamezí mlžení oken



A kočkolit ještě jednou, tentokrát však nikoliv pod kola, ale do interiéru. Veškeré mlžení oken v autě vzniká samozřejmě z vlhkosti, takže čím méně vzdušné vlhkosti v autě je, tím více se skla mlží. Bohužel natahání vlhka do auta (typicky ve formě sněhu na botách) zkrátka nezabráníte a tak nezbývá, než hledat způsoby, jak auto vysušit.

A přesně tady přichází na řadu kočkolit zabalený v ponožce, usazený prakticky kdekoliv v interiéru. Tento tip považuje řada lidí za mýtus, který ve skutečnosti nepomáhá, ovšem některé experimenty dokazují, že čerstvý kočkolit v bavlněných ponožkách opravdu vysaje alespoň část vlhkosti uvnitř auta.



Vozte písek nebo kočkolit



I když máte v pozici domácích mazlíčků raději psi, možná byste měli zvážit přidání pytle se stelivem pro kočky do povinné výbavy. A když ne kočkolit, tak alespoň malý pytel s pískem.



Pokud možno, směřujte při parkování na jihovýchod



Pokud předpověď počasí na následující den hlásí alespoň trochu slunečného počasí, lze využít nejdostupnější a nejvýznamnější zdroj tepla – slunce.

Stačí postavit auto při parkování směrem na jihovýchod a první paprsky ranního slunce začnou okamžitě rozmrazovat čelní okno a celé auto.



Ještě pár rad:

Přikryjte auto

Jedním z nejjednodušších, přesto však účinných způsobů, je alufólie na sklo, či v případě nutnosti i obyčejná deka, přivřená po stranách do dveří. Mechanická ochrana zaručí, že se na skle nevytvoří námraza, takže místo škrábání stačí sejmout fólii či deku a sklo je čisté a hlavně průhledné.

Trošku mrzuté je, že deka bude od vlhka samozřejmě nasáklá. Mnohem lepší je alufólie přímo na sklo, kterou stačí vyklepnout od případného sněhu a uložit do kufru.

Sklo polijte

Jakmile dojde na odmrazování skla, přijde mnoha lidem zcela automaticky na mysl horká voda. To je ovšem špatně. Při kontaktu horké vody s promrzlým sklem se totiž může vcelku snadno stát, že sklo šokovou změnou teploty praskne. Když už vodu, tak pouze v relativně mírných mrazech (ne méně než -5 stupňů Celsia) a maximálně vlažnou. Voda nalívaná na sklo by neměla být teplejší, než nějakých 25 stupňů – tedy pocitově téměř studená.

Výrazně lepším a hlavně elegantnějším řešením je ovšem chemická směs Isopropylalkoholu a vody. Pokud si takovou směs vytvoříte, ideálně v poměru 2:1 ve prospěch Isopropylalkoholu, lze si jí dát do rozprašovače a ten mít přímo v autě. Sklo potom ráno prostě postříkáte a tenká vrstva ledu je fuč. Samozřejmě existují i různé speciální rozmrazovače skel, ale většinou dosáhnou jen podobného výsledku jako podomácku vyrobená směs.

Oškrábejte led pořádnou škrabkou

Samozřejmě, pořád je to škrábání a pořád je to otrava, ale když už škrábat, tak pořádným náčiním. Levné plastové škrabky rády praskají a celkově jsou jejich výkony spíše mizerné. Různá nouzová řešení od pravítek po kreditky potom znamenají většinou jen promrzlé ruce a otrávené celé ráno, ale existuje i škrabka, která opravdu funguje.

Vůbec nejlepší škrabka je totiž taková, jejíž břit je vytvořen z tenkého kusu mosazi. Mosazná škrabka odstraňuje led z auta daleko rychleji, ale je třeba být s ní trochu obezřetnější. Mosazný břit totiž může poškodit lak vozu a může i rozřezat gumičky stěračů. Ty obecně na zamrzlém autě dost trpí a je potřeba dávat pozor, aby se při spuštění nebo odklopení stěračů neurvaly.

Dalších 14 dní mrazivého počasí

Ještě čtrnáct dní potrápí řidiče a silničáře ve Zlínském kraji ledovka, námraza, sníh a mrazivé počasí, které k nám přináší arktický vzduch. „Oblevu v příštích dnech ve vašem regionu nečekejte,“ uvedla za Meteopress meteoroložka Dagmar Honsová. Podle ní nejen, že obleva nepřijde, dokonce se na jihovýchod republiky žene další ledovka a sněžení a ochlazení.

„Ve středu večer a v noci na čtvrtek očekáváme na jihovýchodě území mrznoucí srážky, budou se tak vytvářet ledovky. Studený arktický vzduch přinese také ochlazení. Příští týden zase očekáváme v tomto regionu sněžení,“ uvedla meteoroložka s tím, že na tomto vývoji počasí ve výhledu 14 dní se shodují všechny meteorologické modely.