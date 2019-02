Až devět nástřiků vody je potřeba aplikovat, aby se vytvořilo kvalitní kluziště. Ve Slavičíně díky městu si mohou lidé užívat plochy dvě u každého sídliště (Malé Pole, Vlára), jedna je na místě asfaltového hřiště. Sdělil to starosta Tomáš Chmela. Další kluziště zajišťují místní části Divnice, Hrádek a Nevšová.

Ve Slavičíně se vždy tradičně bruslilo na rybníku. Doba se ale změnila a dnes už tam nikoho nenajdete. Roli hraje bezpečnost na nestabilní ledové pokrývce i kvalita ledu.

„Jak všichni víme, ten přírodní je hrbolatější, navíc je potřeba odhrnovat sníh a uvolnit si prostor na bruslení,“ podotkla místostarostka Monika Hubíková, která má sportovní aktivity města v gesci.

HLEDÁ SE TRVALEJŠÍ ŘEŠENÍ

Město se však připravuje na to, aby poskytlo bruslařům co nejlepší podmínky, i když nebude mrznout.

„Zabýváme se i možností, která by umožnila bruslení stabilně na otevřeném kluzišti s technologií až do + 15 °C. Hledáme finanční zdroje, které by nám v budoucnosti umožnily financovat tuto novinku pro naše občany,“ informovala místostarostka Slavičína Hubíková.

V Otrokovicích využili parkoviště u Městské sportovní haly.

„Umělá ledová plocha slouží široké veřejnosti bez jakéhokoliv poplatku. Nastříkáním umělé ledové plochy chceme předcházet nehodám, které by mohly vzniknout při snahách dětí bruslit na přírodních vodních plochách,“ uvedl starosta města Otrokovice Jaroslav Budek.

„Kvalita povrchu vždy závisí na počasí. Pokud nebude sněžit a bude dostatečně mrznout, budeme ledovou plochu udržovat tak, aby byla kvalitní co nejdéle,“ uvedl jednatel místních technických služeb Tomáš Morys.

Díky dostatečným mrazům se podařilo včera obnovit ledovou plochu pro bruslaře na asfaltovém hřišti pod sídlištěm Palackého ve Valašských Kloboukách. Vodu sem přivezli místní dobrovolní hasiči ještě v úterý pozdě večer a hned nastříkali podklad první vrstvou.

„Povrch ledu zacelili druhou vrstvou, kterou nanesli dnes ráno. Kluziště je volně přístupné a je osvětlené i ve večerních hodinách, veřejnost si tak může začít užívat bruslařských radovánek,“ uvedla včera mluvčí kloboucké radnice Lenka Zvonková.

ZLÍŇÁCI NA DŘEVNICI

A co krajské město Zlín? „U nás se tento typ kluziště nedělá. Pokud to umožní tloušťka ledu, zřizují technické služby kluziště na řece Dřevnici,“ sdělil tiskový mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.