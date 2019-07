Občané a vlastníci pozemků mohou do konce srpna vznášet své podněty na vymezení ploch pro bydlení, rekreaci, podnikání, výrobu, vodní plochy a další.

„Lidé mají příležitost zasílat své požadavky na změny, které by měly být z pohledu jejich vlastnictví v územním plánu zapracovány jinak. Každý podnět bude do aktualizace územního plánu zahrnut, ze zákona projednán a v případě zpracování změny územního plánu řádně posouzen a vyhodnocen,“ uvedl pořizovatel územního plánu Josef Mana.

Doplnil, že k zahájení aktualizace dojde ještě do konce roku. V příštím roce by následovalo zákonné projednání. (ex)