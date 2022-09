OBRAZEM: Takoví jsme byli? Výstava mapuje život ve Zlíně ve 20. století

„Malování se aktivně věnuji pět let. Mezi mé vzory patří známý zlínský malíř Břetislav Polišenský, který se zabýval taktéž krajinomalbou nebo židovský rusko-francouzský malíř Marc Chagall, jehož styl se skládal z expresionismu, symbolismu a kubismu. Mou celoživotní srdcovkou je český krajinář Antonín Hudeček,“ popisuje Pášma. V jeho životě má hudba i malířství neodmyslitelnou roli.

„Od jednoho utíkám k druhému. Nemůžu říct, co by převažovalo. Ve Filharmonii hraju na kontrabas a je to mé zaměstnaní. A malování vlastně taky už přerostlo do profesionální formy, už to není jen nedělní koníček,“ pokračuje Pášma, jehož osobním projektem je komponování vlastní hudby.

Přestože jedna výstava zlínského malíře ještě probíhá, zároveň už připravuje další. „Mým snem je propojit hudbu, výtvarné umění a poezii a vytvořit jeden nezapomenutelný celek pro diváka,“ uzavírá Pášma.