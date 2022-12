Starý most přes Dřevnici byl definitivně uzavřen a řidiči si museli zvykat na řadu změn, omezení a objížděk.

A jaké byly první ohlasy řidičů na sociálních sítích?

„Hurá Zlín. Cesta Horní Lhota-Zlín za hodinu a 23 minut,“ hlásila na facebooku uživatelka Wendy.

A nebyla sama, kdo si stěžoval na pomalý provoz. „Slušovice- Příluky 30 minut,“ popsala délku cesty uživatelka Silvie.

Spousta řidičů si v ranní špičce zoufala. „Člověk aby si vzal na cestu do Zlína dovolenou,“ stěžoval si další.

Dopravu často zpomalovali řidiči čekající na zelenou na semaforu. Tomu by však měl být už konec.

Po týdnu přišlo pro řidiče upřesnění

Minulý týden radnice Zlína provoz vyhodnotila a po konzultaci s policií motoristům novou dopravní situaci upřesnila. Především jde o odbočení vpravo při vjezdu i výjezdu na nový most a z něj.

Základní informace pro všechny motoristy je, že odbočení vpravo je možné kdykoliv v návaznosti na přednost v jízdě, nikoliv na základě světelné signalizace.

Stále se jedná o průjezd stavbou, který bude trvat až do jarních měsíců roku 2023.

„Provoz je řízen mobilní semaforovou soustavou, která však není technicky schopná zajistit všechny funkce jako trvalé světelné signalizační zařízení. Tento stav je dočasný,“ říká mluvčí radnice Tomáš Melzer.

Základní informací pro řidiče je, že odbočení vpravo je možné kdykoliv v návaznosti na přednost v jízdě, nikoliv na základě světelné signalizace. Semaforová soustava slouží pouze pro směry rovně a vlevo.

„Semafory jsou doplněny o odpovídající směrové šipky. Současně dojde ke zkrácení času výjezdu z průmyslové zóny. K těmto úpravám bylo přistoupeno z důvodu zlepšení plynulosti dopravy a zvýšení propustnosti hlavní silnice I/49,“ doplňuje Melzer.

Jak odbočit?

Odbočení vpravo na nový most - při jízdě od Vizovic - semafor je doplněn o směrovou šipku pro upřesnění, že se jedná o světelnou signalizaci pro směr rovně.

Odbočení doprava je tedy možné i v případě, že na semaforu svítí červená, je však nutné dodržet podmínku „dej přednost v jízdě“ vozidlům odbočujícím vlevo z I/49.

Odbočení vpravo při výjezdu z mostu - ve směru Zlín centrum - semafor je doplněn o směrovou šipku pro upřesnění, že se jedná o světelnou signalizaci pro směr doleva.

Odbočení doprava je tedy možné i v případě, že na semaforu svítí červená, je však nutné dodržet podmínku „dej přednost v jízdě“ vozidlům jedoucím po I/49.

Na vlastní kůži

Redakce Deníku si celou cestu v pondělí ráno projela. Je pravda, že po osmé hodině byla už největší špička pryč. A musíme konstatovat, že provoz byl naprosto plynulý a bezproblémový. Kéž by to tak vydrželo až do jara!