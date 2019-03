„Z malé zlínské produkční agentury vyrostla za 10 let sebevědomá společnost, která se od reklamních spotů dostala až k filmařině,“ uvedla PR manažerka Kateřina Martykánová.

Svou činností IS Produkce usiluje o návrat filmového průmyslu zpět do Zlína. IS Produkce slaví v březnu 10. výročí od svého založení. Za tuto dobu se od reklamního průmyslu propracovala například až k filmové produkci divácky úspěšného filmu Úsměvy smutných mužů, který získal ocenění Český lev 2019 v kategorii cena filmových fanoušků.

Oživení filmařské produkce

Společnost je v současnosti největší filmové produkční studio na Moravě (mimo veřejnoprávní Českou televizi v Brně a Ostravě) s více než 50milionovým ročním obratem zaměstnávající na 40 zaměstnanců. Natáčí televizní spoty, prezentační online filmy i rádiové spoty pro významné tuzemské i zahraniční klienty.

K natáčení zatím využívá své dva ateliéry, v centru Zlína a v bývalém zlínském baťovském areálu. Martin Gazda, jednatel IS Produkce, doplňuje: „V příštím roce plánujeme zahájení výstavby nového velkého ateliéru na zlínském Kudlově. Naším cílem je oživit tradici v místě, které je v podstatě nejblíže spojené se vznikem filmu ve Zlíně.“

Zbrusu nový produkční dům vytvoří kvalitní zázemí nejen po stránce moderních technologií, ale také vhodné místo pro inspiraci a kreativitu. Již venkovní vzhled budovy zaujme unikátním designem nebo fasádou v úpravě z grafického betonu. Zde je do budoucna plánována nápaditá freska, která podtrhne účel budovy.

Důraz na ekologii

Uvnitř vznikne prostor pro jeden z největších ateliérů v kraji, jehož plocha zaujme 250 m2. Nyní se dokončuje projektová dokumentace, která klade důraz na ekologii. V řešení je řada drobných věcí, které v důsledku povedou k ekologicky šetrnému provozu, jako například střecha s extenzivní zelení, solární energie, či nabíječky na elektromobily.

Pokud půjde vše podle plánu, v roce 2020 začnou první výkopové práce.

„Věřím, že nový ateliér spolu se špičkovým technologickým vybavením a zkušenými lidmi z oboru přiláká producenty z České republiky i ze zahraničí,“ přibližuje svoji vizi Martin Gazda.

Vychází tak ze zkušenosti, že jako jediná mimopražská produkční společnost dokázala IS Produkce přivést do Zlína a potažmo na celou Moravu mnoho velkých klientů, kteří oceňují neotřelé lokace pro natáčení, nové herecké tváře a celkový flexibilní přístup.

IS Produkce se dlouhodobě věnuje projektům, které vedení společnosti dávají smysl. Jedná se například o charitativní projekt Malé mimi, který vybral pro porodnici ve Zlíně částku 8 milionů korun. Peníze slouží pro vybudování speciálních pokojů a zlepšení služeb pro maminky s předčasně narozenými dětmi. Po dvou letech provozu pokojů se dostavily konkrétní výsledky v podobě lepšího prospívání dětí. Projekt inspiroval i řadu jiných nemocnic, které se zde jezdí učit.

Další cesta, kde IS Produkce pomáhá, je podpora talentovaných studentů z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tři studentské filmy před nedávnem podpořila částkou přesahující 600 tisíc korun. Jelikož se dlouhodobě snaží o návrat filmového průmyslu do Zlína, je také členem zlínského Kreativního klastru.