Praha - V noci na pátek bude hlavně na Moravě a ve Slezsku vydatně pršet. Voda by mohla zatopit sklepy a níže položená místa, upozornil dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Napršet může deset až 40 milimetrů, ojediněle až 50 milimetrů srážek. Během pátečního dopoledne by měly srážky slábnout. Vzestupy hladin očekávají

hydrometeorologové především na horním toku Moravy a Bečvy, na jejích přítocích, na tocích v pohoří Jeseníků, v menší míře i v oblasti

Českomoravské vrchoviny. Ojediněle může být překročen první stupeň povodňové aktivity, uvedl ČHMÚ.

Jeho výstraha před vydatným deštěm platí od dnešních 20:00 do pátku 08:00 a týká se krajů Pardubického, Vysočiny, Jihomoravského, Zlínského,

Olomouckého a Moravskoslezského. Povodňová bdělost platí pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj, a to od dnešních 21:00 do pátečního poledne.