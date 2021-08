Jeho práce je zmíněna v publikaci Baťova nemocnice ve Zlíně 1927 – 2002. Právě o ni projevila zájem Jana Klimtová ze západních Čech. Doktor Pejše byl totiž bratr jejího dědečka.

„Jako dítě jsem u strýce Vendy strávila mnoho prázdnin v Rychnově nad Kněžnou, kde tehdy pobýval,“ vzpomínala Klimtová, které Krajská nemocnice T. Bati žádanou publikaci obratem poskytla.

Václav Pejše (1891 – 1969) byl blízkým spolupracovníkem MUDr. Bohuslava Alberta, prvního ředitele Baťovy nemocnice. Seznámili se v Mukačevě na Podkarpatské Rusi, kde oba pracovali ve státní nemocnici. „Strýc několikrát vzpomínal na chudobu, ve které žili tamní obyvatelé. Ale také na jejich vděčnost za to, že je léčili,“ prozradila Jana Klimtová.

S láskou vzpomínal Václav Pejše i na Zlín. Zažil ho v letech, kdy se měnil z ospalého maloměsta v průmyslové centrum. Podnikatel Tomáš Baťa, který měl na rozvoj Zlína největší vliv, byl otevřený moderním a progresivním postupům – a to i ve zdravotnictví. Baťova nemocnice, kterou založil, tak byla propagátorem toho nejmodernějšího, co bylo k dispozici.

„Strýc vzpomínal, jak byli zaměstnanci na nemocnici hrdí. Osobně byl nadšený i ze samotného Tomáše Bati, kterého si velmi považoval,“ upozornila Jana Klimtová.

Znalost Bati a jeho rodinya zapojení do „baťovského“ systému práce ale Pejšovi uškodilo po roce 1948, po změně politického režimu. Tehdy už pracoval v Ostravě. V jednom z vykonstruovaných procesů byl odsouzen na 12 let do vězení.

Po sedmi letech byl propuštěn, ale s podmínkou, že se nesmí vrátit do Ostravy. Azyl tak našel u bratra v Plzni, a poté i u sestry v Rychnově nad Kněžnou. Po roce 1968 byl rehabilitován a byl mu vrácen titul MUDr.

Autor: Zdeněk Dvořák