Na rehabilitace malého Adámka lidé vybrali přes šedesát tisíc

Malý Adámek ze Zlínska přišel před devíti lety na svět společně se svou sestrou, dvojčetem Adélkou. Rodiče mezi dětmi sice viděli rozdíl, ale do dvou let jejich věku věřili, že se to změní. Opak byl ale pravdou a Adámkovi byla diagnostikována mozková obrna, která postihla všechny čtyři končetiny a také jeho psychomotorický vývoj.

Malý Adámek trpí mozkovou obrnou | Foto: AXON ZLÍN

Se zlepšením současného stavu mu pomáhají intenzivní rehabilitace, které jsou ale pro jeho rodinu finančně velmi náročné a pojišťovny je hradí jen z malé části nebo vůbec. Aby tak Adámek mohl rehabilitace na Neurorehabilitační klinice AXON ve Zlíně navštěvovat, uspořádali rodiče sbírku na platformě Donio.cz. A lidé tam v krátké době skutečně vybrali celou cílovou částku, plných 60 300 korun. „S ohledem na složitou dobu, která se dotýká nás všem, je pro celou naši rodinu překvapující, kolik hodných a přejících lidí se dokázalo spojit a vybrat pro našeho Adámka takovou sumu peněz. Já mohu jen poděkovat a slíbit jim, že teď bude poctivě cvičit, aby se zdravotně co možná nejvíce zlepšil," poděkovala veřejnosti za podporu Adámkova maminka. Radost z malého pacienta má také zakladatelka a primářka kliniky, lékařka Jarmila Zipserová. „Děti jako je Adámek potřebují absolvovat intenzivní rehabilitace tohoto typu opakovaně, aspoň čtyřikrát ročně. Jsem ráda, že veřejnost jeho píli podpořila, může mu to sloužit jako velká motivace k dalším pokrokům," míní lékařka Ne všichni pacienti s touto nemocí mají ale takové štěstí a pojišťovny částky za intenzivní neurorehabilitace hradí jen z malé části nebo vůbec. Pro zvýšení povědomí o této problematice tak spustil Nadační fond AXON iniciativu #AXONpomaha a vybraným pacientům zaplatí odborné služby celkem za 20 milionů korun. „Léčba poškození mozku na všech úrovních centrální nervové soustavy je náročná finančně i psychicky, pacienty i jejich blízké neustále provází nejistota a obavy o budoucnost. Proto jsme se rozhodli prostřednictvím fondu poskytnout odbornou i finanční pomoc těm, kteří na léčbu nemají dostatek vlastních prostředků," vysvětlila primářka zlínské kliniky.