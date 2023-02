Na silnice se od úterý vrátí dělníci, budou pokračovat opravy Pančavy i Cecilky

Po zimní pauze se v úterý 21. února obnoví práce u nového silničního napojení na silnici I/49 z Vizovic do Zlína. První část rekonstrukce potrvá až do května a dotkne se úseku od křižovatky s ulicí Pančava směrem do Průmyslové zóny. Dobrou zprávou pro řidiče je, že po celou dobu zůstane zachován obousměrný provoz, jenž budou řídit semafory.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jana Zavadilová