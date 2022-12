Vánoční návštěvu až do 1. ledna zpestří originální světelná výzdoba. Zoo zdobí nejen typické vánoční motivy, ale i světelné siluety exotických zvířat. Lidé tak uvidí „zářící“ slony, tapíry, nosorožce, rejnoky, tučňáky, klokany, lvy, lachtana, medvěda, aligátora, supy nebo žirafu, novinkou letošního roku je jaguár.

„Krása světelné výzdoby naplno vynikne až po setmění, proto od neděle 25. prosince do neděle 1. ledna prodlužujeme otevírací dobu horní části areálu zoo, to znamená od hlavního vstupu po restauraci Limpopo, do 17 hodin," uvedla Romana Mikešová, vedoucí marketingu.

Do 17 hodin budou také otevřeny expozice Zátoka rejnoků a tropická hala, restaurace Limpopo a Neapolitáno, Čokolatérie a prodejna suvenýrů u hlavního vstupu. Pokladny a turnikety hlavního vstupu budou v tomto období otevřeny od 8.30 do 16.30 hod.

Dárek pro zvířata mohou přinést i návštěvníci, stačí jej položit pod vánoční strom před zámkem Lešná.

„Obyvatelé zoo nejvíce ocení ovoce, zeleninu, oříšky, ovesné vločky, rýži, luštěniny nebo sušené pečivo a ovoce,“ doplnila Mikešová.

Zlínská zoo je otevřena každý den v roce včetně Štědrého dne, vánočních svátků, Silvestra a Nového roku. Pro vstup do zoo návštěvníci mohou využít snížené zimní vstupné.

Zoo Zlín doporučuje zakoupit zvýhodněné on-line vstupenky, kdy úspora u každé vstupenky činí 10 Kč oproti ceně vstupenky zakoupené v pokladně zoo.