Jak to vlastně máte, jste festivalová kapela nebo spíš klubová?

Máme rádi kluby, milujeme festivaly, ale i kulturní domy a všechno možné. Je to vlastně takový koloběh, kdy se kapela těší po létě na kluby a kontaktnější prostředí. No a potom se zase těšíme na to krásné počasí a festivalovou atmosféru. Řekl bych, že se nedáme zařadit mezi festivalové nebo klubové kapely, v tomhle jsme nezařaditelní.

Jaký budete mít zbytek letošního léta, kam ještě teď máte namířeno?

Hned odtud, z Trnkobraní, jedeme na festival Hrady, kde vystupujeme. Pak máme v plánu koncert v Liberci.

Vy ale máte pro své fanoušky i překvapení, na které jistě již netrpělivě čekají.

Tento týden jsme dokončili novou desku, ze které máme velkou radost, je super. Deska vyjde 27. září a těšíme se na to, co na ni řeknete vy, fanoušci. Myslím si že to bude super.

Jaká bude?

Rozhodně je na ní, doufám, pár hitů i překvapujících písniček, které by od nás lidi nečekali. Podle mne je zábavná a překvapující.