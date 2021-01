U příjmu vakcíny, stejně tak při jeho pondělním rozdělování, ve čtvrtek 30. prosince nechyběl ani Pavel Kurfürst, vedoucí nemocniční lékárny.

„Přivezli nám box, který jsme odsud z lékárny odvezli na tranfuzní oddělení (na tomto oddělení je mrazící box, pozn. redakce).

Když jsme krabici otevřeli, vyvalil se ven oblak dýmu ze suchého ledu, který udržuje očkovací látku na potřebných minus 70 stupních Celsia. Ale mylná by byla představa, že někdo vakcíny jednoduše zasype ledem. Nikoliv. Takzvaný pizza box, ve kterém jsou ampulky, je ze všech stran ledem obložen,“ popisuje Kurfürst.

S uchováváním očkovací látky za teploty suchého ledu se Pavel Kurfürst za svou profesi setkal jen jednou. Jednalo se o klinickou studii.

„A myslím, že to zase na dlouho dobu bude jediná vakcína, která se bude uchovávat tímto způsobem. Za takových podmínek se uchovává krev na převoz nebo tkáň,“ míní Kurfürst.

Počítá se s tím, že druhá vakcína proti koronaviru, o jejíž certifikaci usiluje společnost AstraZeneca, již není v otázce uskladňování tak náročná.

„Požadavky na teplotu jsou u AstraZenecy mínus 20 stupňů Celsia,“ říká Kurfürst.

Nejenom náročným uskladňováním je však vakcína od Pfizer a BioNTech pro Pavla Kurfürsta neobvyklá.

„Je nestandardní také v tom, že všech 195 ampulí je v jednom balení. Objednáváme léky i po tisíci, to není žádná výjimka, ale nikdy jich v jednom malém platu nemáte 195 lahviček, se kterými se poměrně těžce manipuluje. Ještě při té nízké teplotě a v rukavicích. Aby toho nebylo málo, musíte to stihnout do tří minut,“ popisuje zacházení s vakcínou Kurfürst. Právě tři minuty jsou maximální doba, po kterou mohou být lahvičky z mrazícího boxu „na denním světle“, aby se mohly zpětně bez úhony do mrazáku vrátit. I přes veškeré komplikace se Pavel Kurfürst na vakcínu již těšil.

Nemocniční lékárna už má i mrazák na vakcíny

Nemocniční lékárna zlínské krajské nemocnice také obdržela v pondělí 4. ledna mrazící box s velkou kapacitou.

„Nebudeme už mít problém u nás uložit větší množství očkovací látky. Tím pádem nebudeme muset ani využívat nemocničního oddělení. Naskladňování a výdej očkovací látky stejně probíhá přes nás,“dodal Kurfürst.

Příští várka s necelými 400 ampulemi by měla do Zlínského kraje dorazit už tento čtvrtek 7. ledna. Jedná se tak o více než 2 300 dávek.

Po vyjmutí z mrazícího boxu pak ampule vydrží maximálně pět dnů. A to v případě, že je její teplota snižována postupně – to znamená, že je nejprve dána na několik hodin do lednice. Pokud se ihned vytáhne do pokojové teploty, je sice použitelná už během desítek minut, ale její expirace se značně snižuje.

Zdroj: Deník / Jakub OmelkaBox, ve kterém očkovací látka dorazila, má v sobě mimo jiné i GPS lokátor, komunikuje se světem a dokáže vygenerovat zprávu o cestě. Ta obsahuje například vývoj teploty uvnitř boxu po dobu přepravy.