Letošní 63. zlínský filmový festival odstartuje na Den dětí. Co nabídne?

Výstava Josefa Lady je k vidění denně od desíti do osmnácti hodin a to do 19. března. Představuje celkem 118 děl zapůjčených z dvanácti českých muzeí, galerií a sbírek. Při lednové vernisáži ji osobně pokřtil herec Josef Dvořák, nejznámější český vodník, představitel (nejen) ladovských pohádkových postaviček a milovník Ladovy tvorby.

Neurochirurg Jan Kremr se zasloužil o rozvoj neurochirurgie ve Zlínském kraji

Jde o největší Ladovu výstavu, která se bude letos v tuzemsku konat. Koncipována je jako retrospektiva Ladova díla od méně známého raného období přes éru inspirovanou Mikolášem Alšem až po vrcholnou tvorbu dobře známou milovníkům typických ladovských obrázků, mezi nimiž nechybí populární výjevy z venkovského života, pohádek nebo třeba příběhů dobrého vojáka Švejka. Velkou pozornost ale přitahují také málo známá raná díla, zachycující v černobílém provedení vtipné výjevy z měšťanského života. „Stylově jsou tak odlišná, že v nich málokdo na první pohled odhalí ladovský rukopis. Pro mnoho návštěvníků je to velmi překvapivé,“ dodal Pavel Chmelík.