„Všichni soutěžící dostali nafukovací balonek naplněný vodou. Cílem bylo házet tak, aby protihráč byl co nejdříve mokrý,“ informovala za pořadatele Michaela Vičánková.

Hlavní organizátorky Iva a Míša pro děti připravily také soutěže, jako přelévání vody z kelímku do kelímku, kde poslední soutěžící vodu naléval do pet láhve. Dále je čekalo třeba chytání mokrého mýdla, které v co nejrychlejším čase museli pod nohama dostat zpět do kýble s vodou.

„Samozřejmě nemohlo chybět ani kreslení prázdninového obrázku či skákání přes roztočené švihadlo,“ dodala.