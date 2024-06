Po pondělní bouřce následované bleskovými povodněmi je město Valašské Klobouky znovu ve střehu. Na čtvrtek 6. června je v platnosti další výstraha před bouřkami doprovázenými silným větrem s nárazy 65 až 80 kilometrů za hodinu, krátkodobými srážkovými úhrny až 25 milimetrů a také kroupami. Bouřky by měly přijít ve večerních a nočních hodinách. V terénu se nyní opětovně kontroluje propustnost kanalizačních sběračů a vpustí, doplňují pytle s pískem ke stavbě hrází a upravují některé nejvíce zatížené nátokové objekty.

Ilustrační foto | Foto: HZS Zlínského kraje

„Ačkoli výstraha na dnešní večer uvádí o něco nižší úhrny srážek než v pondělí, vzhledem k vydatnému nasycení půdy vodou a podmáčenému terénu by mohla bouřka opět způsobit problémy. Navíc má být doprovázená silným větrem, který by mohl lámat větve nebo vyvracet stromy. Proto jsme přistoupili k intenzivním přípravám, abychom dokázali v co největší míře případné negativní dopady zmírnit,“ uvedl starosta Valašských Klobouk Josef Bělaška.

Zlínský kraj zasáhl silný déšť. Valašské Klobouky řeší následky bleskové povodně

Pracovníci města kontrolují kritické kanalizační vpusti a do ulic rozvážejí další pytle s pískem, aby vodě postavili co nejvíce zábran. „Nad koupalištěm těžká technika prohloubí jeden z poldrů, aby zadržel větší objem vody z polí,“ přiblížil dále Bělaška.

Během noci bude v terénu hlídka městské policie, která bude monitorovat vývoj situace a stav vodních toků. Pohotovost budou držet i jednotky dobrovolných hasičů, aby mohly v případě potřeby do několika minut vyjet k zásahu.

„Doporučuji obyvatelům, aby se na případné bouřky připravili a zabezpečili si svůj majetek,“ dodal starosta.