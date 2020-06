Například v Kvítkovicích u Zlína se musíte připravit na dopravní omezení na pohořelické křižovatce silnic III/ 4973 a III/ 4974, která bude od druhé poloviny června do konce listopadu zcela uzavřena. Důvodem je výstavba dálničního nadjezdu SO201 nad budovaným jižním obchvatem Otrokovic D5505. Řidiči se do Kvítkovic dostanou pouze jednou příjezdovou komunikací z hlavní křižovatky.

V červenci začne Ředitelství silnic a dálnic rekonstruovat komunikaci I/35 v Rožnově pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů, důležitou spojnici na Slovensko.

„V tomto úseku dojde bohužel k velkému omezení provozu. Dotkne se zejména řidičů kamionové dopravy, kteří budou muset využít objížďku. Přes Rožnov nebude možné projet vozidlem nad 7,5 tuny. Stavba potrvá od července do konce roku a po zimní přestávce od jara do poloviny roku 2021,“ upřesnil ředitel Správy Zlín ŘSD Karel Chudárek.

„Začátkem léta chceme zahájit velkou opravu silnice I/50 Veletiny – Pepčín. Provoz v tomto úseku o délce 4870 m bude omezený asi tři měsíce. Další významnou opravou, která zkomplikuje dopravu, bude oprava povrchu frekventované uherskohradišťské křižovatky silnic I/55 a II/497. Ta by měla začít v první polovině letních prázdnin a trvat do konce srpna,“ sdělil Chudárek.

Staví se i kruháč v Polance

ŘDS nyní intenzivně buduje okružní křižovatku silnic I/57 a I/49 v obci Valašská Polanka. Nový tříramenný kruhový objezd s průměrem 36 m má zajistit větší bezpečnost řidičů i místních obyvatel. Původní křižovatka ve tvaru T byla pro svou nepřehlednost místem častých dopravních nehod.

Výstavba bude hotová do konce listopadu 2020. Řidiči v tomto úseku musí do té doby počítat s dopravním omezením. Provoz je nyní zaveden kyvadlově a řízen semafory. Součástí výstavby kruhového objezdu je i vybudování chodníků s veřejným osvětlením, opěrných zdí, dešťové kanalizace, plynovodu a také estetické vegetační úpravy středové části kruhového objezdu a jeho okolí. Celková investice do výstavby činí 24,03 mil. Kč.

ŘSD letos disponuje historicky nejvyšším rozpočtem. Investice na rozvoj a opravy dopravní infrastruktury v kraji se letos vyšplhají na rekordní 1,470 miliardy korun.