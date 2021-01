"Nevíme, jak to dnes dopadne, pro jistotu, aby to náhodou nezmrzlo," usmál se Jinřich Stehlík, který ráno mokrou hmotu shrnoval z chodníku.

"Je to moc hezké, škoda, že to do odpoledne roztaje, chtěli bychom jít s dětmi bobovat," zmínila Veronika Pivodová. A měla nejspíš pravdu.

"Od půlnoci do rána do 9. hodin, napadlo na Zlínsku až šest centimetrů sněhu, který by měl ale přes den tát, protože nedělní teploty odpoledne vystoupí na 3°C až 4°C," uvedla pro Deník meteoroložka Dagmar Honsová.

Podle ní bude na Zlínsku počasí do středy ovlivněno studeným severozápadním prouděním, které přinese občasné sněžení.

"Ranní teploty se budou pohybovat okolo mínus 6°C, odpoledne se teploty budou pohybovat okolo 2°C. Srážky mohou přecházet ve zmrzlé, proto hrozí tvorba náledí," připomněla Dagmar Honsová.

Meteorologové očekávají v regionu od čtvrtka nárůst teplot. "V pátek můžeme očekávat až 9°C. Ukazuje se, že lednové počasí bylo z extrému do extrému a poslední lednový týden nebude výjimkou," poznamenala odbornice na počasí.