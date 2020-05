Do příprav šedesátého ročníku nejstaršího a největšího filmového festivalu pro děti a mládež letos vstoupila pandemie. Organizátoři ale nechtějí opomenout jeho původní termín a šedesáté výročí připomenou několika akcemi.

„Přestože se situace pro festival nevyvíjí právě příznivě a důsledky koronaviru se projevují v oblasti organizace i finančních dopadů, které postihly nás i naše partnery, rozhodli jsme se udělat lidem radost a alespoň několika aktivitami upozornit na letošní významné výročí,“ uvedl v zaslané zprávě prezident festivalu Čestmír Vančura.

Od pátku 29. května budou v obchodním a zábavním centru Zlaté jablko vystaveny umělecky ztvárněné filmové klapky. Právě zde se letos poprvé představí veřejnosti a oficiálně tak zahájí 23. ročník Salonu filmových klapek, který je již neodmyslitelnou součástí Zlín Film Festivalu.

„Netradičně startujeme tento ročník Klapka tour přímo ve Zlíně, kde bude k vidění 132 originálních uměleckých děl od českých výtvarníků. Ve Zlatém jablku je návštěvníci mohou obdivovat až do 14. června, poté se vydají do dalších měst,“ řekla členka správní rady Nadačního fondu FILMTALENT Zlín Markéta Pášmová.

Speciální projekce

V pátek večer se obyvatelé Zlína mohou od 21.45 hodin těšit na speciální projekci českého filmu „Na střeše“ režiséra Jiřího Mádla, který v září do Zlína přijede odhalit svoji hvězdu na Chodníku slávy. Promítání se uskuteční na parkovišti obchodního centra na Čepkově a diváci jej budou mít možnost sledovat v pohodlí svého automobilu na obřím projekčním plátně.

„Zvuk k filmu odvysíláme na speciální radiofrekvenci,“ upřesnila výkonná ředitelka Jarmila Záhorová a upozornila, že s ohledem na omezenou kapacitu prostor pro projekci je třeba být na místě s dostatečným časovým předstihem a postupovat dle instrukcí pořadatelů.

„Vjezd na parkoviště bude od kruhového objezdu u řeky Dřevnice a nájezd osobních vozů bude umožněn již od 20:30,“ dodala. Vstupenky a rezervace míst bude možná od úterý 26. května na www.zlinfest.cz.

Velkoplošné fotografie

U příležitosti konání 60. ročníku umožní festival také již nyní nahlédnout do jeho bohaté historie. Až do konce měsíce června budou na pěti místech v centru Zlína umístěny velkoplošné dobové fotografie. V rámci této unikátní výstavy „60 let SPOLU“ mohou lidé na snímcích mezi festivalovými hosty kromě sebe hledat také symboly festivalového roboopa, které jsou do nich zakomponovány, a získat za jejich nalezení drobnou odměnu. Odstartuje také dlouhodobý projekt, v rámci něhož bude festival pravidelně až do svého zářijového termínu připomínat zajímavé momenty, osobnosti a události z minulých ročníků.

Na původní termín festivalu se ve svém vysílání zaměří také Český rozhlas Zlín, který při této příležitosti naplánoval mimořádné vysílání s festivalovými hosty a lidmi kolem něj.

Jubilejní 60. ročník Zlín Film Festivalu se uskuteční v náhradním termínu od 4. do 10. září. Jako jeden z mála velkých festivalů na světě nikdy nepřerušil svoji kontinuitu. I proto se pokouší organizátoři 60. ročník uskutečnit. V sobotu 12. září pak na něj naváže i 5. ročník Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín 2020.