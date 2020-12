„Řekla bych, že jsou to spíš vlny nakupujících. Teď máme volno, ale dopoledne jsme tady měli i malou frontu na košíky,“ uvedla prodavačka Markéta Doubravová z drogerie na zlínském Čepkově.

Kde ale lidé nemuseli brzy odpoledne čekat na vozíky, bylo v supermarketu Kaufaland. V pasáži nákupního centra se tvořily jen fronty u občerstvení s asijskými specialitami. Jídlo si však museli zákazníci odnést s sebou.

„Máme za sebou nákupy, nebyla to taková hrůza, jak jsme čekali,“ svěřili se zde manželé Popelkovi.

Podobná situace panovala i v nákupním středisku Centro Malenovice. Ředitel centra František Rochovanský si v úterý přál, aby lidé dodržovali platná protiepidemická nařízení, měli roušky a drželi rozestupy. Ani zde však nenastaly žádné problémy.

„Myslel jsem, že budu mít problém s parkováním, ale bylo to v pohodě,“ uvedl například Michal Zavrtálek, který sem prý přijel nakupovat poslední dárky.

Tradiční nákupní „rozruch“ panoval v prodejně Penny Market ve Zlíně, kde si na nezájem nakupujících nemohou rozhodně stěžovat po celý rok. „Naštěstí už máme teď vše koupeno na Vánoce,“ svěřila se seniorka Marie Stehlíková, která zde utrácela s manželem.

Podobná situace byla i v nákupním centru Lidl pod Jižními Svahy. Zde si museli zákazníci počkat i na nákupní vozíky. Protiepidemická opatření vesměs chápali.

„Už jsme si zvykli, co naděláme,“ usmála se v řadě Vendula Třísková. Zákazníci, kteří zde nakoupili, mohli své vánoční utrácení završit i koupí vánočního kapra. Ve stánku na parkovišti zde prodali podle slov Radima Lorenze za tři dny třináct metráků ryb. „Řekl bych, že je to tak půl na půl, co se týká toho, jestli chtějí lidé kapra živého nebo ne,“ komentoval prodej mladý prodavač.

Ne všude ale panoval klid. „Někteří zákazníci jsou na nás hrubí, když je upozorníme, aby dodržovali rozestupy nebo aby si nasadili roušku,“ připomněla prodavačka Markéta.

„Odpoledne to byl blázinec,“ doplnil zákazník Petr Smetana ze Zlína, který zase nakupoval v centru Zlína. Podle něj se ale nakupování s dávkou trpělivosti dalo zvládnout dalo.