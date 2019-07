„Mám rád nové výzvy a tou je bezpochyby i vedení Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA) v Brně. Takže mě těší, že jsem uspěl ve výběrovém řízení a věřím, že pozitivní změny které se povedly v Krajské nemocnici T. Bati, budu moci částečně prosadit i v brněnské nemocnici,“ komentoval své zvolení do funkce šéfa brněnské svatoanenské nemocnice Vlastimil Vajdák, současný člen představenstva pro ekonomiku a provoz v KNTB.

Vedení brněnské nemocnice se Vlastimil Vajdák ujme 1. srpna a nahradí ve funkci Martina Pavlíka, který na daném postu končí z vlastního rozhodnutí. V nemocnici však bude dále pracovat jako lékař.

POMOHLY I ZLÍNSKÉ ZKUŠENOSTI

Právě zkušenosti Vlastimila Vajdáka z KNTB napomohly k tomu, aby jej výběrová komise doporučila ministru zdravotnictví.

„Jeho dlouholeté zkušenosti s úspěšným nastartováním ekonomiky zlínské nemocnice jsou velmi dobrým předpokladem pro vedení svatoanenské nemocnice,“ míní o novém šéfovi brněnské nemocnice ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Vlastimil Vajdák od roku 2017 doposud působí jako člen představenstva pro ekonomiku a provoz v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně. Zde měl za úkol pomoci stabilizovat zlínskou nemocnici a vyvést ji z finanční krize.

Vajdák také podporoval vybudování nové krajské nemocnice ve Zlíně -Malenovicích, tento záměr se však hejtmanovi nepodařilo prosadit.

Nadřízený Vajdáka a předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček rozhodnutí kolegy vést brněnskou fakultní nemocnici chápe, i když podle něj to nebude jednoduché.

„Pro Vlastimila Vajdáka je to určitě výzva, vyzkoušet si pozici ředitele a vést fakultní nemocnici. Nemocnice u svaté Anny se dlouhodobě potýká s finančními problémy, nebude to tedy mít jednoduché. Přál bych mu, aby se mu zdravotnické zařízení podařilo ekonomicky i personálně stabilizovat. To bude pro úspěšné fungování nemocnice klíčové,“ uvedl Radomír Maráček.

EKONOMIKA, ROZVOJ A MÁLO LIDÍ

Podle Vlastimila Vajdáka bude jednoznačné vyřešení a stabilizování ekonomické situace ve FNUSA jeho největším úkolem. K tomu budou patřit i další stěžejní věci, jako je pokračování v rozvoji medicíny a uplatňování moderních metod léčby.

„Velkou výzvou je také personální situace. Celý sektor se potýká s nedostatkem hlavně středního zdravotního personálu,“ doplnil nový ředitel svatoanenské nemocnice.

SPOLUPRÁCE S ODBORY

„Doufám, že nový ředitel bude chtít FNUSA zachovat a pomoci jí v její nelehké ekonomické situaci. Velice si přeji, aby jsme spolu vycházeli a svůj plán který prezentoval u výběrového řízení, mu vyjde. Budu ráda, když bude pokračovat v plnění kolektivní smlouvy, setkávat se pravidelně každý měsíc s odbory a projednávat vše důležité,“ komentovala za odbory Markéta Zapletalová.