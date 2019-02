Napajedla - Desítky milionů korun v těchto dnech slovně přehazují v Napajedlích. Tamní zámek s rozlehlým parkem zřejmě ještě do konce roku změní majitele. Po devíti letech jej chce prodat Eva Gajdošík.

Zámek Napajedla v Napajedlích. | Foto: DENÍK/Jarmila Kuncová

Už vloni na podzim učinila prioritně nabídku městu, které areál mohlo odkoupit za 80 milionů korun. Zastupitelstvo bylo proti. Iniciativy se proto chopilo několik obyvatel. S více než čtrnácti sty podpisy požadují konání místního referenda. Už na podzim, zároveň s volbami do krajského zastupitelstva, by tak Napajedelští mohli rozhodnout o tom, zda město zámek má koupit, či ne.

„Množily se náznaky, že chodí potenciální kupci zámeckého areálu, který se už dobrý rok prodává. Chceme, aby se do situace vložilo město více než doposud," říká pro Deník obyvatel Josef Bouda. Právě on podnítil sepsat návrh přípravného výboru na konání místního referenda o koupi zámeckého areálu a převedení do vlastnictví města Napajedla. „Obcházeli jsme jednotlivé domácnosti, návrh už má 1493 podpisů. Minulý týden jsme jej předali městu," dodává Josef Bouda.

Vedení radnice se podle starostky Ireny Brabcové návrhem zabývá. Od minulé středy mu běží patnáctidenní lhůta na jeho ověření. V případě nedostatků jej autorům vrátí zpátky k odstranění.

„Poté návrh půjde do zastupitelstva, které rozhodne o vyhlášení referenda. Pokud se bude konat, tak bychom rádi, aby to bylo v době konání krajských voleb. Bude tak na obyvatelích, jak rozhodnou. Bude to však zásadní pro rozvoj i rozpočet města," konstatuje starostka.

Pokud přijde patřičný počet voličů a budou povětšinou pro odkup zámeckého areálu městem, to tak bude muset zřejmě učinit. Ovšem pokud už zámecký areál nebude prodaný. Jeho majitelka Eva Gajdošík totiž plánuje bez ohledu na to zámek a jeho zahradu prodat do konce roku. Tvrdí, že má pětici vážných zájemců ze zahraničí. S nimi vede jednání.

„Samozřejmě mi to bude líto, nechala jsem tu za devět let kus svého života. Na druhou stranu jsme splnili podmínku, že zámek zachráníme. A stojím si za tím, že jsme tak učinili. Při naší koupi od tehdejšího vlastníka byl v zuboženém stavu," říká zámecká paní. Nabídka, kterou učinila vloni městu, byla podle ní adekvátní.

„Osmdesát milionů korun za zařízený zámek v daném stavu nebyla přemrštěná cena, ale odpovídající. Nechali jsme si majetek ocenit, tržní cena je 130 milionů," podotýká Eva Gajdošík.

I přes dřívější spory s městem, například kvůli uzavření průchodnosti parku z důvodu neukázněných návštěvníků, je prý ochotna s radnicí vyjednávat. „Zájem však zatím není," krčí rameny Eva Gajdošík.

Obyvatelé města se vesměs přiklánějí k odkupu zámku ze strany města.

„Toto se mělo řešit už dříve, kdy se zámek odkupoval od původního majitele, společnosti Fatra. Tehdy jej město mohlo mít za polovinu. Teď je to velká suma, kterou zámecká paní požaduje. Podle mě by se nad ní měla zamyslet," říká například Olga Pekařová, která návrh kvůli referendu také podepsala. Pro odkup je také Klára Mačalíková.

„Měl by zůstat ve vlastnictví města. Kdyby to pomohlo, může se klidně udělat i nějaká sbírka mezi lidmi," navrhuje.