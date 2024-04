Na začátku března se uzavřela pro pěší i motoristy spojnice břehů řeky Moravy v Napajedlech. Ještě než se tak stalo, panovali mezi lidmi obavy, jak moc to zkomplikuje dopravu ve městě. Na jedné straně řeky totiž leží centrum města a obytná část, na druhém pak autobusové a vlakové nádraží, hlavní silnice směrem do Uherského Hradiště a sídlo největšího zaměstnavatele, společnosti Fatra.

Z mostu v Napajedlech zbyly jen pilíře; duben 2024 | Video: Iva Nedavašková

Jak se místní s uzavírkou mostu vyrovnali po prvním měsíci? Odpověď je jednoduchá, zvykli si.

„No je to celkem v pohodě. Kyvadlovka jezdí podle jízdního řadu. Od Fatry se dá dojít k Chmelnické lávce, provoz je menší. Zvykli jsme si všichni,“ hodnotí Věra Smýkalová z Napajedel. Každý den absolvuje také cestu z Napajedel do Zlína. I ta je podle ním bez komplikací.

Na cyklostezku k již neexistujícímu mostu se vydaly na procházku také místní seniorky Milena a Anna. Redaktoři se jich ptají na první dojmy z uzavření mostu.

„My jsme v důchodu, tak nás to tolik neovlivní. Je to komplikace pro cestujícím vlakem, protože nádraží je na druhém břehu od centra města. Také děti bydlící v části Kolonka musí do školy přejíždět,“ vyjmenovává seniorka Milena.

Kyvadlová doprava, přívoz i náhradní lávka

Před zahájením demolice bylo ve hře několik variant, jak vyřešit spojení obou břehů pro pěší i motoristy. Před přívozem či provizorní lávkou vyhrála zpoplatněná kyvadlová doprava.

Podle Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) je sice náročnější, ale spolehlivější. Přívoz nelze provozovat v období silných dešťů a zvýšené hladiny průtoku vody.

„Počet dnů, kdy by zvýšená hladina hrozila, jsme nezjišťovali. Takové situace vznikají nahodile a nelze je dopředu předpovědět. Autobusová kyvadlová doprava by musela být držena v záloze. Proti variantě přívozu se stavěla mimo jiné i skutečnost, že by bylo nutno budovat na obou březích řeky přístavní mola a přístupové chodníky,“ vysvětlil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Podle seniorek právě kolem přívozu či náhradního mostu kolují různé spekulace. „Přívoz byl zamítnut kvůli možnému zvýšení hladiny Moravy. Nemyslím, si ale že tady by to byl v poslední době problém,“ uvažuje Milena, žijící v Napajedlech přes 40 let.

Kvůli demolici mostu si museli na týden řidiči zvyknout na změnu dopravy v ulicích Svatoplukova a Sadová. Do 9. dubna je také uzavřena smíšená stezka pod mostem, která je dočasně přesměrovaná na ulici Svatoplukova, Podzámčí, Moravní, kde se opět napojí na stávající trasu cyklostezky směr Spytihněv a naopak.

Jak tedy na druhý břeh?

Spojení obou částí města během stavby zajišťuje most na silnici I/55, lávka pro pěší na Chmelnici vzdálená od původního mostu zhruba 1,5 kilometru, a náhradní autobusová doprava na lince č.475.

Nový most se otevře na konci roku 2025

Most o délce 114 metrů z roku 1967 je v havarijním stavu a čeká ho demolice. Na jeho místě vyroste nový, stát to bude 135 milionů korun a část pokryje dotace. Otevření mostu je naplánováno v prosinci 2025.