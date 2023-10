Vítězem 133. ročníku Velké pardubické se stal desetiletý valach Sacamiro z Jezdeckého oddílu v Beňově na Přerovsku s jezdcem Janem Faltejskem v sedle. Kůň narozený v hřebčíně Napajedla splnil roli favorita a porazil všech sedm soupeřů, kteří doběhli do cíle.

Napajedelský hřebčín býval jednou z nejúspěšnější líhní koní v České republice. Jeho odchovanec Charme Look v roce 2016 ovládl Velkou Pardubickou stejně jako klisna Legenda v roce 1979.

A například Talent, vítěz z roku 2021, je potomek bývalého napajedelského plemeníka Egertona. Koně z místního odchovu pravidelně zářili i v jiných evropských dostizích.

Rodák z Napajedel Sacamiro vyhrál Velkou pardubickou

Tomu je ale konec. V únoru si majitelé odvezli poslední koně a od té doby zeje slavný hřebčín prázdnotou. Stáje opustili také poslední dva plemeníci - Wireless se přesunul do Maďarska, novým působištěm Pouvoir Absolu jsou Vlachovice. Letošní sezona je první od roku 1886, kdy se v hřebčíně nebude vůbec připouštět.

Petici za záchranu hřebčína podepsali tisíce lidí

S touto situací se nechtěla smířit veřejnost v čele s právníkem Alešem Martínkem, který zorganizoval petici za záchranu hřebčína. Tu podepsalo více než dvacet tisíc lidí z celé republiky.

Hřebčín v Napajedlech – kulturní památka, nebo bytovky?

Svůj podpis připojil například legendární Josef Váňa, osminásobný vítěz Velké pardubické, František Vítek, dvojnásobný vítěz Velké pardubické a dostihový trenér, Pavel Liebich, trojnásobný vítěz Velké pardubické, nebo současný jezdec a trojnásobný vítěz slavného závodu Josef Bartoš.

Ministerstvo kultury zahájilo řízení o prohlášeni Hřebčína Napajedla za kulturní památku.

Majitelé hřebčína chtěli postavit bytovky

Už v roce 2019 Miroslava Kotačková, jednatelka společnosti Sygnum, která hřebčín vlastní, prezentovala zastupitelům Napajedel záměr na výstavbu bytových domů. A tyto plány přetrvávaly.

Město by ale muselo schválit záměr na změnu územního plánu. Ta by znamenala přechod několika hektarů pastvin v okolí hřebčína ze zemědělských ploch na plochy pro hromadné bydlení.

Naděje hřebčína v Napajedlích žije. Bytovky se zde zatím stavět nebudou

Proti tomu se v září na veřejném zastupitelstvu vyjádřili obyvatelé města a v hlasování pak jednomyslně také zastupitelé. Pozemky zůstávají pastvinami. Ani to však není zárukou, že se koně do Napajedel vrátí.

HŘEBČÍN NAPAJEDLA: historie stará více než 200 let



Až do roku 1886 sahá historie, kdy plnokrevní hřebčín založil Aristide Baltazzi, jehož bratr Hector byl historicky prvním trojnásobným vítězem Velké pardubické (1881, 1883 a 1887). V roce 1930 koupil československý stát chovné koně do svého vlastnictví a pozemky, budovy a zámek ve veřejné dražbě získal Jan Antonín Baťa.



Pozemky a stáje hřebčín získal zpět až v roce 1937, kdy s firmou Baťa směnil své pozemky v Otrokovicích a Tlumačově. V roce 1992 byl Hřebčín Napajedla privatizován v rámci kupónové privatizace se zachováním rozhodovací pozice státu formou zlaté akcie.Od roku 2005 se stal hřebčín soukromou akciovou společností.