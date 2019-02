Napajedla nechtějí dopustit, aby byl zámecký park lidem nepřístupný

Napajedla - O vstup do zámeckého areálu nepřijdete. Místním obyvatelům to slibuje napajedelská radnice. Obavy v tomto duchu panují od té doby, co vlastník zámku – firma Fatra Napajedla – začal uvažovat o jeho prodeji.

Napajedelský zámek | Foto: pamatky-jvm.cz

Radnice totiž drží v rukou trumf v podobě věcného břemene, který umožňuje přístup k tamnímu Klubu kultury a sportovištím, a tím i prakticky do celého parku. „My ze svého ustoupit nechceme. Pokud by chtěl někdo celý park uzavřít, narazí jednoznačně na nás,“ sdělila starostka Irena Brabcová. Tento přístup vítá i tělovýchovná jednota Fatra Slavia. „Pravidelně chodí na tenisové a volejbalové kurty i házenkářské hřiště sportovat tři stovky lidí. Nelze proto připustit, aby se tamní prostor uzavřel,“ objasnil tajemník Petr Chaloupka. Vedení radnice přesto upřednostňuje takového majitele, který bude možnost přístupu do parku automaticky respektovat. Jednání s případnými zájemci o koupi řeší primárně napajedelská Fatra. „S kým jednáme a jak v současné době situace vypadá, je čistě interní záležitost. Proto se k tomu vyjadřovat nebudu,“ uvedl ředitel Fatry Petr Síleš. Občané se podle něj veškeré informace včas dozvědí. Kompletní články najdete v tištěném vydání Zlínského deníku.

Autor: Marie Šidlová