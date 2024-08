Zastupitelstvo loni v září neschválilo koupi zámeckého parku a zámku. Získalo ale část pozemků o rozloze zhruba 11 hektarů v areálu zámeckého parku, a to za více než 20 milionů korun. Město díky tomu získalo přístup k objektům, které v parku vlastní. Jde o klub kultury či loutkové divadlo. Celý areál i se zámkem za 130 milionů koupit odmítlo.

„Nicméně znění otázky v referendu bude předmětem následujícího jednání zastupitelstva města,“ řekl starosta Napajedel Robert Podlas. To je naplánováno na 4. září.

Otázka v referendu: Souhlasíte, aby město Napajedla odkoupilo budovu zámku, pozemky a celý přilehlý zámecký areál do svého vlastnictví za maximální částku 133 milionů Kč?

Občanská iniciativa Otevřeme srdce chce, aby město koupilo zámek a přilehlý areál. V místním referendu které by se mohlo konat se zářijovými volbami, by se k otázce mohli vyjádřit občané. Město ale návrh na referendum opětovně zamítlo.

Možnost získat napajedelský zámek a jeho areál do vlastnictví města se neodehrává v historii Napajedel poprvé. V roce 2016 proběhla občanská iniciativa se záměrem vyvolat místní referendum o koupi a reflektovat tak nabídku tehdejšího majitele k prodeji. Iniciativa tehdy nebyla zastupitelstvem města podpořena, i když podpisové archy na konání místního referenda podepsalo přes 1500 občanů.

Současný majitel zámeckého areálu jej opakovaně nabízí k prodeji městu od roku 2023. Cena zámku se průběžně snižovala z původních 153 milionů na 133 miliony korun.

„Napajedelský zámek a jeho areál byl po dlouhé dekády významnou součástí života občanů. Byl trvale přístupný a využívaný k mnoha příležitostem. Také byl jakýmsi kulturním a společenským centrem, které zároveň propojovalo více městských částí, jelikož se nachází v samém středu města. Koupí zámeckého areálu do vlastnictví města by se občanům toto kulturní centrum mohlo vrátit. Zvýšila by se tak kvalita života ve městě a podpořil jeho rozvoj,” podotýká mluvčí iniciativy Kristýna Petříčková.

Od loňského září je zámek pro veřejnost zcela uzavřen a slouží jako hotel

„Dříve vyhlášený zámek se svým areálem a hojně navštěvovaný rekreační areál Pahrbek jsou nyní v soukromých rukou a jsou pro místní již nedostupné. Stejně tak je nyní složitá situace kolem mezinárodně vyhlášeného hřebčína. Dominanty města, které činily Napajedla lákavé i pro turisty, tak městu mizí pod rukama,” dodává Hedvika Dřevojánková, druhá mluvčí iniciativy.