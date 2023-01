Třicátník Pavel ze Zlína je jedním z těch, kteří začínají s posilovnou pravidelně každý leden. Jeho počáteční nadšení většinou vydrží vydrží do dubna a potom pozvolna návštěvy fitcentra řídnou.

„V létě vyměním posilovnu za kolo, protože miluji projížďky po okolí Baťova kanálu. Často také chodím plavat, takže pohybu mám dost. Krize přichází s podzimem,“ popisuje své sportovní úsilí. Zimu přečká v teple domova. A s příchodem Nového roku opět rozjíždí koloběh zdravého životního stylu.

Vyhlížení "ledňáčků"

V Gymu Napajedla mají pro tyto povánoční sporťáky název „ledňáčci“. Jak říká za provozovatele Veronika Prusenovská, jejich nárůst se projevuje každoročně v druhé polovině ledna. Obvykle je to o 20 až 25 procent.

„Bohužel kvůli zvýšení cen energií jsme museli v říjnu zdražit, což se na návštěvnosti podepsalo už na podzim. Lekce TRX (Total-Body Resistance Exercise – procvičení svalů celého těla za pomoci závěsného systému, pozn. red.), jumpingu (komplexní kardio trénink na speciálních trampolínkách, pozn. red.) nebo jógy vyjde průměrně na 150 korun, jednorázový vstup do posilovny 160 korun,“ říká Prusenovská.

Lea Feniková ze zlínského Fitness club F1 potvrzuje to co její kolegové z Napajedel.

„Jak říkáme, první lednový týden se ještě dojídají chlebíčky a cukroví. Nástup nováčků přijde až potom. Zatím jsem zaznamenala jen hodně mladých hochů, kteří k nám zavítali. Na další teprve čekáme,“ přiblížila.

Obvykle bývá nárůst povánočních sportovců kolem 15 procent. Ani zdejšímu fitcentru se nevyhnulo zdražování.

„Svítíme od rána do večera, proteče tady spousta vody, růst energií se nám promítl do nákladů a i my budeme muset zdražovat,“ dodává Feniková.

Jednorázový vstup prozatím stojí 80 korun, studenti zaplatí o desetikorunu méně..

Vyšší návštěvnost zatím nezaznamenali ani v nedalekém sportovišti Infitness. Zde si drží ceny stejné jako v loňském roce, to znamená stokoruna za jednorázový vstup, studenti či senioři zaplatí 80 korun.

Sportovní obchody lákají na slevy

Spousta sportovců dává přednost čerstvému vzduchu před uzavřenými místnostmi ve fitcentrech. A momentálně využívá nabídky slev ve sportovních obchodech. Jak potvrdila paní Martina, prodavačka ze sportu v obchodním centru ve Zlíně-Malenovicích , zákazníků po Vánocích je hodně.

„Nejčastěji se dívají po běžeckých botách nebo činkách. Lyže jdou navzdory počasí na odbyt také, je to dlouhodobá investice, proto zákazníci čekají na období slev,“ dodává prodavačka.

Maminka Petra s dcerou Eliškou vycházející z obchodu, svým nákupem spíše vyhlížejí jaro.

„Dceři jsme šli koupit brusle, ale nakonec jsme k nim vzali i koloběžku. Při těch teplotách ji nejspíš využije více,“ říká s úsměvem.