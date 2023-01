„Rok 2022 je pro mne a moje kolegy rokem splněných snů. Návštěvnost zoologické zahrady se zastavila těsně pod hranicí 800 tisíc osob, to je něco naprosto fantastického. Když jsme v polovině října poprvé v historii přivítali 700 000. návštěvníka, považovali jsme to za obrovský úspěch. Finální roční návštěvnost nám však doslova vyrazila dech. Nesmírně si takového zájmu ceníme a děkujeme všem návštěvníkům, že se k nám opakovaně vrací a mají nás rádi. Vnímáme to jako potvrzení, že rozvoj zahrady jde tím správným směrem,“ zhodnotil uplynulý rok ředitel Roman Horský.

Jak dále uvedl, zoo zaznamenala také chovatelské úspěchy. „Jako jediní na světě jsme odchovali marabu menšího, vzácného čápa z jihovýchodní Asie. K světově významným odchovům patří tři mláďata jihoamerického pěvce kotingy tříbarvé. Poprvé v historii zoo jsme rozmnožili pelikány australské, damany skalní nebo největší tury na světě gaury indické. Opakovaně se nám podařilo odchovat vydry obrovské a gibony stříbrné,“ doplnil Roman Horský.

Zoo Lešná v uplynulém roce otevřela Jaguar Trek, největší expozici pro jaguáry v Evropě, a také první etapu vzdělávacího a chovného centra pro supy. „Podařilo se dokončit první etapu projektu Karibuni, na podzim zahrada přestěhovala trojici slonic a slůně do nového chovného zařízení. To patří mezi tři největší zařízení svého druhu na světě,“ uvedla mluvčí zahrady Romana Mikešová.

„Rád bych touto cestou poděkoval městu Zlín, zřizovateli zoo, za dlouholetou podporu našich investičních projektů, díky kterým zlínskou zoo neustále rozvíjíme. Moje poděkování za pomoc patří také zástupcům Zlínského kraje, našim sponzorům a všem, kteří Zoo Zlín pomáhají,“ zdůraznil ředitel.

Pro rok 2023 Zoo Zlín už nyní připravuje řadu překvapení a novinek. „O prázdninách otevřeme rozlehlou voliéru supů a afrických ptáků, která vzniká v rámci výstavby druhé etapy vzdělávacího a chovného centra pro supy. Pro návštěvníky zde nabídneme i zajímavá představení,“ přiblížil Horský.

„V plném proudu je oprava asijské voliéry a expozice medvědů pyskatých, hotovo bude v létě. Dokončíme projektovou dokumentaci druhé etapy Karibuni, ve spolupráci s městem Zlínem a Zlínským krajem se budeme snažit zajistit i finanční prostředky pro její postupnou realizaci,“ nastínil plány ředitel.