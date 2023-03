„Sněmovní sál bude opět k vidění v celé své kráse. A otevře se také zrekonstruovaná zámecká obrazárna,“ popsal ředitel Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži Jiří Uhlíř.

Nejvíce ho při opravách sálu překvapilo, že obraz na stropě, který je větší než výjev ze Slovanské epopeje, byl malován lehkou rukou a s velkou precizností.

„V létě náš čeká poslední vrstva laku a věřím, že bude opět na minimálně padesát let v pořádku,“ dodal Uhlíř.

Celá letošní sezona se ponese v duchu oslav

Arcibiskupský zámek spolu s Podzámeckou a Květnou zahradou si letos připomene 25 let od zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a také 350 let od založení historické zámecké obrazárny. Zámek otevře brány 31. března, kdy začne akce Jaro na zámku, která potrvá do 1. května. Velkou událostí bude koncert 30. května, kdy se ve Sněmovním sále představí seskupení Concentus Musicus Wien. Na programu bude Symfonie č. 3 Eroica Ludwiga van Beethovena.

Pomyslným vrcholem bude koncert 25. října, kdy město se správou zámku připomene vystoupením vídeňských filharmoniků výročí 175 let od konání zasedání ústavodárného říšského sněmu rakouských národů.

„Byla to událost, která ovlivnila dějiny a zároveň do Kroměříže přivedla na přechodnou dobu nejvýznamnější osobnosti politického, kulturního a společenského života 19. století,“ připomněl radní Jiří Kašík, který má na radnici na starost kulturu a cestovní ruch.

Na zámku bude v květnu také slavnostně představena mince s motivem městské památkové rezervace, kterou vydává ve spolupráci s městem Česká národní banka.

Letošní novinkou bude i společná vstupenka do zámku a Květné zahrady, kterou spravuje Národní památkový ústav.